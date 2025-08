BITS | Edens Zero, mucho fan service y poca creatividad

La jugabilidad de Edens Zero es sencilla, es un mundo abierto que podemos explorar como Blue Garden, además de seguir de manera lineal ciertas misiones.

Ciudad de México, 3 de agosto (SinEmbargo).- Edens Zero, el manga que comenzó en 2018 y terminó apenas en junio de 2024, está de regreso, ahora con una nueva adaptación al mundo de los videojuegos. La temática de este manga está centrada en la ciencia ficción y fue creado por Hiro Mashima, mejor conocido por el manga de Fairy Tail.

Probablemente Sand Land -la adaptación del manga de Akira Toriyama a videojuego el año pasado- es la muestra más reciente que tenemos de este tipo de propuestas que se están haciendo, ya que, generalmente no vemos adaptaciones tan fieles a su manga sino que vemos una mayor libertad en la historia que se cuenta y el formato puede ser mundo abierto o principalmente en forma de títulos de pelea.

Edens Zero trata de ser lo más fiel posible a lo que se ha visto en el manga hasta su segunda temporada y seguramente hará feliz a muchos de sus fans, no obstante, al mismo tiempo, carece un poco de ambición para ir más allá de contar la misma historia con un formato diferente.

El proceso puede ser complicado para quienes no estén familiarizados con el manga, ya que esta entrega no cubre por completo la historia que se ha contado en este, por lo que, si lo que buscas es adentrarte, la mejor forma de hacerlo es a través del manga, sin embargo, si son fieles seguidores y conocen la historia completa de principio a fin, probablemente disfruten del juego.

Historia y jugabilidad

La historia del manga/juego nos pone en el papel de Shiki Granbell, un joven quien ha sido criado por robots, en un parque de diversiones abandonado conoce a Rebecca Bluegarden, una especie de creadora de contenido intergaláctica, y a su gato parlante Happy, quienes están en búsqueda de nuevas aventuras para su canal “B-Cube”, y con quienes comienza una la aventura de viajar por el espacio en busca de una entidad mítica conocida como “Madre”, que, según la leyenda es una diosa cósmica que concede deseos a quien la encuentre.

Para nuestra aventura utilizaremos la nave espacial conocida como la Edens Zero, que es una antigua y poderosa nave de guerra interestelar, equipada con gran tecnología capaz de navegar a través del espacio a gran velocidad.

Pues bien, el juego es una recreación de la primera parte de esta historia, repetimos, que no es que sea un juego incompleto, simplemente se abarca una parte del manga y no su totalidad. La jugabilidad el título es sencilla, si bien tenemos un mundo abierto que podemos explorar como Blue Garden, también tenemos que seguir de manera lineal ciertas misiones, que se dividen en principales y secundarias y que nos tomarán alrededor de 12-15 horas terminarlas por completo, las batallas son algo sencillas y no tan complejas para realizar combos, atacar a nuestros enemigos, esquivar ataques y repetir la misma dinámica.

El juego también nos frece un sistema árbol de habilidades donde podremos mejorar nuestros ataques, aprender nuevos movimientos y habilidades.

Zona de confort

Uno de los apartados más sobresalientes está en la parte gráfica y el diseño del juego y es que, el trabajo que ha hecho el estudio es de aplaudirse, nunca es una tarea sencilla llevar un manga o comic a la pantalla grande o a un videojuego y cada rincón que exploramos en el juego, el diseño de los personajes, la animaciones, el combate hacen que el título cobre vida y esté lleno de colores.

Es difícil medir el éxito de un juego que lo intenta pero se queda en una zona de confort muy grande, con un amplio mundo por explorar, que se queda en momentos corto y con una historia que se podría decir incompleta, misiones secundarias que nutren poco la jugabilidad del juego, pero que al mismo tiempo cumplen sólo con su tarea de transmitir lo que es el manga hacia un medio como lo son los videojuegos.

Edens Zero es un título que lo hace bien para sus seguidores, pero que es poco probable que capture a nuevos jugadores o que no estén familiarizados con el manga.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez/