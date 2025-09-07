BITS | Helldivers 2, de regreso a la batalla, ahora en Xbox

Una de las adiciones más grandes son los "Illuminate", una nueva facción enemiga que vienen con nuevas armas estilo plasma y naves.

Ciudad de México, 7 de septiembre (SinEmbargo).- Una de las mejores experiencias multijugador del 2024 está de regreso, ahora con su lanzamiento en consolas de Xbox, si bien el juego ya estaba disponible en PC y PlayStation 5, este paso abre las puertas para la verdadera experiencia multijugador, sin importar la plataforma, además de que llega con nuevo contenido para celebrar la ocasión y vivir la guerra a una nueva escala.

Helldivers 2 es la secuela de uno de los juegos más populares que conocimos en 2015, el cual nos presentaba un juego de disparos con vista de tablero desde arriba, un poco al estilo de juegos como Diablo IV y Hades, Starcraft, entre otros. Sin embargo, en esta ocasión regresa de manera renovada y una de sus principales características es que se ha deshecho de la vista de tablero para introducir la vista en tercera persona, lo cual, al ser un juego de disparos que apela a la acción y las tácticas de equipo, ha sido un gran acierto.

Una experiencia cooperativa

Dicho esto, la premisa del juego es de lo más sencilla posible, puedes amarla o la puedes odiar, en lo personal considero que esto se puede deber a si lo juegas solo o lo juegas acompañado; al ser una experiencia enfocada en su totalidad a ser cooperativa, la realidad es que al jugarlo solo puede ser demasiado desafiante y hasta cierto punto tedioso, pero al jugarlo con amigos o de manera cooperativa en el modo en línea, la experiencia cambia por completo y te hace mejorar conforme avanzas.

Tal vez las primeras horas y misiones después del tutorial resultan algo complejas, sobre todo para entender la verdadera dinámica del juego y memorizar comandos, que, al menos en la versión de consolas son complicados de manera innecesaria, pero no va más a allá de que se vuelva una costumbre con el paso del tiempo.

La historia ocurre 100 años después del juego original, cuando la paz del universo se rompe y regresan los Automatons y Terminids. La trama es secundaria y sirve de marco para las misiones en línea, donde cada avance contribuye a un universo que sigue evolucionando, incluso cuando no estamos conectados.

Nueva facción enemiga

Hay nuevo contenido y es una de las adiciones más grandes que ha tenido el juego desde su lanzamiento y no es para menos, ya que tenemos una nueva facción enemiga, los “Illuminate” -que parecieron en el título original, así que no son desconocidos - y claro, los “Terminids”, además de los “Automatons”, que siguen en el juego.

La adición de los “Illuminate” representa mucho más que una nueva facción dentro del juego, ya que vienen con nuevas armas estilo plasma y naves y con nuevas amenazas dentro del mundo de Helldivers; a diferencia de las otras dos facciones enemigas -una al estilo de robots y otra de insectos- el estilo de los “Illuminate” cae en un tono más humanoide y directo de una película de ciencia ficción donde seres del espacio vienen a conquistar la tierra, con ello, también llegaron nuevas misiones y más contenido por desbloquear.

Eso no es todo, también tenemos el contenido de “Into the Unjust”, que añadió nuevos mundos: “Hive”, para los Terminids, misiones y principalmente enemigos, especialmente uno que probablemente sea el más difícil en el juego hasta la fecha: el “Hive Lord”, una especie de gusano gigantesco que puede aparecer en nuestras misiones y que requiere de un gran esfuerzo y trabajo para derrotarlo, pero que añade mucho más reforzando la gran experiencia.

Helldivers 2 en Xbox es un paso más en la unificación del universo gamer con títulos que se pueden jugar en cualquier consola independientemente de quien los haga, lo vimos con Forza, lo vimos con Gears of War hace una semanas y ahora con Helldivers 2, no existe una guerra de consolas, sólo jugadores queriendo compartir su gusto en la consola que sea y Helldivers llegó para ser disfrutado por todos sin importar la plataforma.