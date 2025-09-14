Kirby and the Forgotten Land–NS2 Edition+Star-Crossed World, una gran aventura

Kirby regresa para Nintendo Switch 2 con una experiencia mejorada que aprovecha las grandes cualidades técnicas de la consola.

Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).- Kirby and the Forgotten Land, es una de las entregas más ambiciosas y carismáticas que ha tenido un personaje tan querido como Kirby que logró cautivar a viejos y nuevos jugadores con esta aventura.

Ahora, tres años después regresa para la nueva Nintendo Switch 2, no sólo tomando ventaja de todas las grandes cualidades técnicas que ofrece esta consola, sino también con un nuevo complemento: la adición de Star-Crossed World.

Historia

La premisa de la historia es sencilla, básicamente todo es paz y diversión en Dream Land, el mundo característico de Kirby, hasta que un agujero aparece en el cielo y comienza a absorber todo a su paso, incluido a nuestro rosado personaje, así como a los habitantes del reino, los “Waddle Dees” y otros personajes conocidos como “Meta Knight” o “King Dedede”.

Todos seremos llevados a un nuevo mundo que está un poco acercado al mundo real, donde los enemigos principales y quienes están capturando a los Waddle Dees serán básicamente animales en su mayoría, como “Awoofy” un pequeño perro que representa una constante amenaza, otros como “Ssnacker”, una serpiente, “Mookie” un mono, “Digguh” un topo, entre muchos otros.

Dentro de este mundo, el cual es el punto principal de esta nueva experiencia, encontraremos edificios como centros comerciales destruidos, carreteras, entornos naturales. Aunque estamos frente a una experiencia bastante grande, no tenemos libertad en la misma magnitud, ya que tenemos un sistema de niveles para ir recorriendo uno por uno y rescatar “Waddle Dees”, de esta manera podremos desbloquear el nivel final. Esto se da tomando un poco la esencia de entregas protagonizadas por Mario, como Mario Galaxy o Super Mario Odyssey.

Movimientos y habilidades

Una de las principales características de Kirby y su movimiento insignia es el absorber cosas, como lo hemos visto a través de los años, algunos objetos o personajes que puede absorber le brindan ciertos atuendos con diferentes habilidades que van desde algunas clásicas como el espadachín, boomerang, lanza bombas, hasta nuevas adiciones dentro de esta entrega como el taladro, entre muchos otros.

Una nueva posibilidad dentro de esta nueva entrega está en absorber elementos mucho más grandes que, si bien no representan una habilidad a largo plazo, están pensados para ayudarnos durante la progresión del nivel, la realidad es que cambian la esencia del juego y el cómo evoluciona a lo largo de su progreso.

Ahora podremos convertirnos en un carro que en la mayor parte de los casos, nos ayudará a atravesar paredes o podremos absorber un gabinete para derribarlo y revelar un secreto, un cono de tráfico que nos servirá para destruir puntos débiles en algunas pipas y de esta manera liberar un chorro de agua, así como muchas otras cosas que crean una interacción e integración única entre el personaje, el ambiente y elementos que lo rodean.

Una gran adición

Con la adición de Star-Crossed World, tenemos una pequeña historia secundaria, a la cual podemos tener acceso después de terminar el primer mundo, un meteorito se ha estrellado en el océano y ha dejado cristales azules que conoceremos como “starry”, nuestra misión, recolectar estos pedazos de cristales alrededor de diferentes niveles que han sido añadidos para este contenido.

Retoman ubicaciones que ya conocemos, tendrán ciertos cambios en su diseño, nuevos enemigos y nuevas aventuras, aunque claro, el enfoque del juego sigue siendo la historia principal, este pequeño DLC hace un gran trabajo como complemento adicional.

Kirby and the Forgotten Land – NS2 Edition + Star-Crossed World es un gran regreso para uno de los mejores juegos de 2022, sin duda una gran adición para el Nintendo Switch 2, ya sea para revisitar Forgotten Land o adentrase por primera vez.