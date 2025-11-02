BITS | The Outer Worlds 2, una de las experiencias más divertidas

Oswaldo Rodríguez

02/11/2025 - 6:34 am

The Outer World 2

En este juego hay un nuevo mundo para explorar: Arcadia, además podremos crear un personaje único.

Ciudad de México, 2 de noviembre (SinEmbargo).- Últimamente Obsidian Entertainment tiene una racha de lanzamientos que no caen dentro de lo que ya conocemos, nos presenta propuestas novedosas y arriesgadas que nos muestran un poco del gran talento creativo que hay en el estudio.

Este año ha sido un gran año para ellos, con el lanzamiento de Avowed, el early access de Grounded 2 y ahora con The Outer Worlds 2, una secuela del primer título lanzado en 2019.

The Outer Worlds 2, al igual que su predecesor, mantiene la línea de ser un título de acción en un mundo de ciencia ficción y está lleno de muchos momentos cómicos, irreverentes y divertidos. No es un título común, al contrario, busca empaparnos de todo lo que lo rodea en este universo ficticio para atraernos en cada momento más y más, con los personajes que conocemos, el mundo lleno de sorpresas que nos espera y sobre todo, mucha diversión.

The Outer World 2
Podemos explorar entornos llenos de detalles y poco comunes. Foto: The Outer World 2

Historia y misión 

En esta ocasión, tenemos un nuevo mundo que explorar, el cual conoceremos como “Arcadia”, y tomaremos el papel de “Earth Directorate”, una especie de director de conejo enfocado en la Tierra, encargados de regular, catalogar y dar licencia de diferentes sistemas planetarios. Además, podremos elegir un pasado entre diferentes opciones, esto, para crear un personaje único, siendo un juego que nos llevará por diferentes caminos dependiendo de los diálogos y decisiones que tomemos.

Nuestra misión principal es salvar el universo de grietas en el espacio que amenazan con destruir diferentes sistemas y planetas, además de, claro, los diferentes conflictos políticos y sociales que existen dentro de “Arcadia”.

Últimamente, además de ofrecer experiencias llenas de una gran jugabilidad, Obsidian Entertainment se enfoca muchísimo en la narrativa que le da a sus juegos, y más que la historia y el cómo seguimos es el cómo nos va atrapando la misma para conectar con ella, ya sea tanto en Grounded con un grupo de niños, en Avowed en un mundo de fantasía o en The Outer Worlds con un mundo futurista y mucha sátira, cada una de estas historias son muy diferentes de principio a fin y nos hacen disfrutar cada diálogo, cada interacción y cada personaje.

Jugabilidad y apartado gráfico 

A nivel jugabilidad, tenemos dos maneras de hacerlo, de manera caótica o intentarlo sigilosamente, cualquiera de los dos acercamientos puede funcionar y dependerá de cada jugador la manera de abordar cada situación, pero a nivel general, ha mejorado en comparación con su antecesor, las armas más raras que podemos imaginar, movilidad mejorada y sobre todo el silencio. En comparación con la primera entrega, ahora prácticamente podemos pasar todo el juego en su totalidad con sigilo, tenemos más lugares para ocultarnos, diferentes caminos que tomar y una gran variedad de opciones para no ser descubiertos.

Por si fuera poco, también tenemos un sistema renovado de equipo, entre las armas y armaduras que podremos encontrar y equipar, además de mejorar. Las habilidades adicionales que tenemos para nuestro personaje, las cuales hacen la experiencia mucho más divertida, sobre todo los combates. The Outer Worlds 2 tiene muchos elementos de exploración, además de misiones secundarias que son bastante divertidas, no sólo podemos enfocarnos en la misión principal y eso también vuelve la experiencia entretenida.

The Outer World 2
Obsidian Entertainment se enfoca muchísimo en la narrativa que le da a sus juegos. Foto: The Outer World 2

En el apartado gráfico, estamos frente a un gran logro, no sólo por todo el terreno que podemos explorar dentro del juego, sino a nivel conceptual, podemos explorar entornos llenos de detalles y poco comunes, desde edificios y su interior, hasta una gran cantidad de paisajes en el exterior que trasmiten el concepto principal del juego y lo descabellado que puede ser.

The Outer Worlds 2 es mucho más que su antecesor y por ende, mejor, los desarrolladores conocen muy bien su creación y el cómo explotarla para ofrecer una de las experiencias más divertidas del 2025.

