Marilyn Cote, falsa psiquiatra de Puebla, es vinculada a proceso por 2 nuevos casos

La usurpadora no sólo diagnosticaba falsamente a los pacientes, también incurrió en otros delitos por los que también tendrá que rendir cuentas ante la justicia.

Por Guadalupe Chávez

Puebla, 6 de febrero (AmbasManos).-La Fiscalía General del estado (FGE) de Puebla logró la vinculación a proceso de la falsa psiquiatra Marilyn Cote por dos nuevos casos.

En ambos, también se hizo pasar por profesional de la salud para brindar atención médica y recetar medicamentos controlados.

De acuerdo con las investigaciones, el primero de estos hechos ocurrió el 11 de marzo de 2019.

En ese entonces, una mujer acudió a un consultorio ubicado en la calle 16 Sur número 1308 en la colonia Azcárate de Puebla capital.

Ahí, la atendió la hoy imputada, quien presuntamente la diagnosticó con un trastorno mental y le suministró fármacos de control.

El segundo caso ocurrió el 29 de agosto de 2024, cuando otra víctima asistió al consultorio 1706, en el piso 17 de las Torres Médicas II, en la Reserva Territorial Atlixcáyotl en San Andrés Cholula.

Logra FGE la vinculación a proceso de Marilyn N. por dos nuevos casos de presunta prescripción indebida de medicamentos al hacerse pasar por psiquiatra.

En ese lugar, Marilyn Cote presuntamente la diagnosticó con ansiedad y depresión. Por ello, le indicó un tratamiento médico por cinco meses.

Durante la audiencia inicial, la FGE presentó datos de prueba que valoró un Juez de Control quien determinó su vinculación a proceso por el delito de usurpación de funciones y ordenó que permanezca bajo prisión preventiva.

Estos nuevos procesos se suman a otros antecedentes legales.

Vinculan a proceso a Marilyn Cote por nuevos casos; este es su historial

En febrero de 2025, Marilyn Cote fue vinculada a proceso por el delito de amenazas.

Esto, luego de que el 18 de noviembre de 2023, presuntamente, amenazó con un arma de fuego a un vecino del fraccionamiento Residencial Buganvilias tras hacerle un reclamo por exceso de ruido.

Posteriormente, habría repetido esta conducta agresiva contra otra persona.

Por este caso, la imputada permanece recluida en el Centro de Readaptación Social (Cereso) femenil de Ciudad Serdán, bajo prisión preventiva oficiosa.

Además, en noviembre de 2024, fue vinculada a proceso por usurpación de profesión al hacerse pasar por psiquiatra y afectar a varias víctimas.

En enero de 2025, pacientes, médicos y el influencer “Mr. Doctor” se manifestaron frente a la Casa de Justicia de Cholula para exigir que esto no quedara impune.

Entre los testimonios destaca el de Concepción, una paciente de Marilyn a quien diagnosticó con esquizofrenia. Entonces, la medicó y la mujer pasó siete años aislada de su familia y dejó de conducir.

Además, Marilyn Cote enfrenta otras investigaciones, como la violación de un joven, quien presuntamente era su paciente y después lo obligó a casarse con ella.

