La SEP despide a Marx Arriaga, y él acusa regresión en el obradorismo y "zigzagueo"

En su cuenta de Facebook, Mark Arriaga publicó un video del momento en que elementos de la SSC-CdMx lo escoltan para que abandone su oficina sin explicación.

Ciudad de México, 13 de febrero (SinEmbargo).- Marx Arriaga Navarro, Director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), denunció haber sufrido un intento de desalojo de sus oficinas por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx), luego de haber sido despedido de su cargo. Más tarde, en conferencia de prensa, acusó a la SEP de ser una institución profundamente corrupta, además de tener entre sus filas a funcionarios que van en contra del obradorismo para favorecer a privados.

Fue al mediodía de hoy cuando policías de la CdMx asistieron a las instalaciones de la SEP, en la Alcaldía Coyoacán, para intentar desalojar e Arriaga Navarro, hecho que quedó grabado en video y publicado en el perfil de Facebook del funcionario.

"Compañeros, siendo las 12 del día, compañeros de la Secretaría de Educación Pública, subieron con policías a querer sacarnos de la oficina ubicada en Av. Universidad 1200. Los compañeros, sin argumentos, ni siquiera administrativos, y sin identificación vinieron a intimidar", indicó.

En el video, se observa el momento en que varios elementos de la SSC-CdMx, junto a una persona con traje, escoltan a Arriaga por las instalaciones de la SEP, en la Alcaldía Coyoacán, hasta llegar a su oficina.

En múltiples ocasiones, el funcionario entabla diálogo con los uniformados, en incluso les anima a esposarlo. Al final del video, la persona con traje le indica que debe sacar todas sus pertenencias del inmueble, ante lo cual el Director de Materiales Educativos le cuestiona quién dio la orden de desalojo. "¿Quién dio la indicación? ¿Fue Mario Delgado? ¿Usted viene en nombre de quién?", cuestionó Marx Arriaga, quien se negó a obedecer las indicaciones que le dieron e invitó nuevamente a los agentes de policía para que lo saquen a la fuerza.

Arriaga denuncia corrupción en la SEP

Posterior al incidente, el funcionario de la SEP anunció que la Dirección General de Materiales Educativos ofrecería una rueda de prensa para denunciar los actos de violencia que se cometen en su contra.

En la conferencia, señaló a la Secretaría de Educación Pública de ser una "institución profundamente corrupta" marcada por contradicciones, pues mientras ostenta seguir el principio de humanismo mexicano, "al mismo tiempo utiliza la fuerza pública para amedrentar a aquellos que piensan distinto".

"Es importante dejar constancia, en este 13 de febrero, que el Proyecto de Nación de los libros de texto gratuito y de la nueva escuela mexicana sufre un atentado más. Hoy las contradicciones son más evidentes", mencionó Arriaga ante medios de comunicación.

Según lo señalado por el funcionario, la SEP le solicitó en múltiples ocasiones realizar ajustes a los libros de texto. "Nos pidieron, primero, que se cambiaran los libros del maestro, que no se hablara de las violencias que ha sufrido el magisterio, ni de los mecanismos que ha usado para organizarse", afirmó.

"Se está zigzagueando cuando nos dicen 'cambien los libros de texto, cambien el humanismo mexicano'", añadió.

La SEP confirma despido

Al mismo tiempo que ocurría la conferencia de prensa de Marx Arriaga, la SEP emitió un comunicado para desmentir que se hubiera llevado a cabo un desalojo, pero sí confirmó el despido del funcionario.

"La Secretaría de Educación Pública [SEP] informa que no ha ocurrido ningún desalojo por parte de las autoridades hacia funcionario alguno de esta Secretaría. El día de hoy se realizó una diligencia por parte de la Unidad de Asuntos Jurídicos y del Órgano Interno de Control de la dependencia para notificar al titular de la Dirección General de Materiales Educativos que dicha plaza tendrá un cambio de naturaleza, a partir del 15 de febrero, a la modalidad de libre designación."