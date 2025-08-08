ENTREVISTA ¬ El caso Córdova-SCJN confirma que el racismo está vivo: Marx Arriaga

La Segunda Sala aprobó el proyecto a favor de Lorenzo Córdova al considerar que la Secretaría de Educación Pública vulneró su derecho al honor al utilizarlo como ejemplo de discriminación.

Ciudad de México, 7 de agosto (SinEmbargo).- Marx Arriaga Navarro, director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública de la (SEP), aseguró que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de eliminar el nombre de Lorenzo Córdova Vianello de los libros de texto gratuito confirma que el racismo en México está vivo.

En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa de "Los Periodistas" que se transmite a través del canal Sin Embargo Al Aire por la plataforma de YouTube, el también académico planteó que este caso pone en evidencia "las raíces podridas del sistema" y cómo esta Suprema Corte servía a los intereses de las cúpulas.

"Lo que intenta es utilizar a los libros para que le sirva de plataforma para, no sé, el día de mañana ser la cara representativa de la derecha, de los bloques conservadores en las cuestiones electorales que tengan. Toman de pretextos esta pequeña oración que además sucedió. Él dice que esa grabación se tomó de manera irregular, claro que sucedió y fue un acto inmoral porque él sabía que no debía actuar de esa manera y aún así lo hizo. Vemos las raíces podrías de este sistema".

El funcionario federal expuso que Lorenzo Córdova, junto a otros tantos personajes como Héctor Aguilar Camín o Enrique Krauze pertenecen a una casta dorada que sirven para legitimar las decisiones políticas de otras cúpulas.

"Entra esta casta dorada, funcionarios que reciben un alto salario, se convierten en sujetos que desde el privilegio viven y sirven para legitimar las decisiones políticas de otras cúpulas. Tienen a Lorenzo Córdova, tienen a los Aguilar o tienen a los Krauze no por su lindas caras, saben que sus plumas, sus dichos, que sus investigaciones les sirven a los funcionarios para legitimar sus decisiones y decirle al pueblo 'no lo digo yo, lo dice Lorenzo Córdova'”, dijo.

En su última sesión antes de desaparecer, la Segunda Sala de la Suprema Corte concedió un amparo a Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), para que la Secretaría de Educación Pública (SEP) retire su nombre de los libros de texto de sexto de primaria y reedite los libros sin incluir la referencia donde es citado por un acto discriminatorio contra comunidades indígenas.

Con tres votos a favor y dos en contra, la Segunda Sala aprobó el proyecto del Ministro Javier Laynez Potisek a favor de Córdova al considerar que que la SEP vulneró su derecho al honor al utilizarlo como ejemplo de discriminación.

El proyecto, propuesto por Laynez Potisek, ordena a la SEP que cese la distribución del libro de texto "Proyectos Comunitarios" para sexto grado de primaria, correspondiente a los ciclos escolares 2023-2024 y 2024-2025, y que elimine de futuras ediciones, así como de la versión digital, la mención: “2015. En México, el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, se mofa de los representantes de las naciones originarias”, misma que aparece en la página 246.

Dicha oración hace referencia a un audio de 2015, en el que Córdova se burla de la forma de hablar de un líder indígena tras una reunión oficial.

"No voy a mentir, eh, y te voy a decir cómo hablaba ese cabrón. Hubo uno que me decía: ‘Yo jefe gran nación chichimeca, vengo Guanajuato, yo decir a ti o diputados para nosotros o yo no permitir tus elecciones’", se escucha decir al exconsejero del INE en la grabación.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó este jueves por la mañana la decisión de la Segunda Sala y subrayó que los funcionarios no deberían expresarse así.

“Ayer decide una Sala de la Corte que se retire de los libros de texto lo que dijo Lorenzo Córdova. Desde mi punto de vista, esta Corte se va a caracterizar por liberar delincuentes, por usurpar funciones del Poder Legislativo y cierra su ciclo con el racismo, con una acción que promueve el racismo", condenó la Jefa del Ejecutivo federal desde Palacio Nacional.

"El [Consejero presidente del] Instituto Nacional Electoral [era] el encargado no sólo de llevar a cabo, sino de garantizar la democracia. Pero esa persona [Lorenzo Córdova] —que debería ser ejemplo de reconocimiento de los pueblos indígenas, de garantizar que no hubiera racismo, clasismo— platica con un amigo suyo de una forma racista, clasista y ofensiva sobre personas que fueron a verlo y que eran de un pueblo indígena", comentó Sheinbaum Pardo.

Al respecto, Marx Arriaga dijo que Lorenzo Córdova busca deslegitimar el contenido de los libros de texto de la SEP y hacerle creer a la gente que existe una campaña de desprestigio en su contra.

"El compañero Lorenzo Córdova se ha pasado señalando en los noticieros un montón de mentiras porque cree que en esta dirección nos mandamos solos, que aquí un día se levanta uno con la intención de dañar el honor de los Córdova Vianello y carga la tinta en los libros en contra de esa honorable familia y no es así, hay todo un procedimiento para hacer los libros de texto", comentó en la charla con Páez y Delgado.

Finalmente, el funcionario comentó que la línea que la SCJN ordenó eliminar forma parte de un trabajo de una compañera que retoma un hecho real para ponerlo como un ejemplo.

"Una compañera, estudiante, ahora egresada de la Normal de Puebla, Anahí Montalvo Santiago decide hacer un proyecto que titula ‘Un encuentro a favor de la diversidad’. Esta compañera realiza un proyecto en donde tocar el tema de la diversidad hace una línea de tiempo donde marca momentos importantes que ella considera relevantes en el desarrollo de los derechos humanos y ahí va poniendo cosas a favor y en contra. Ella hace una cronología y en esa línea de tiempo coloca una pequeña línea que fue la que molestó a los Córdova Vianello", comentó Arriaga.