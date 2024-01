El Congreso llega a un año más con el pendiente de regularizar el consumo de cannabis

A pesar de que la regulación de la marihuana sido calificado como un tema prioritario para el Senado de la República, la realidad es que sigue sin haber un consenso en diversos puntos como la creación de un instituto federal, la edad mínima para el consumo y la trazabilidad de semillas, lo cual ha obstaculizado el avance legislativo.

Ciudad de México, 1 de enero (SinEmbargo).- A más de dos años de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inconstitucional penalizar la posesión de más de cinco gramos de marihuana para uso personal, el tema de su posible legalización se encuentra en la congeladora debido a la falta de consenso en el Senado de la República.

Pese a que el 28 de junio de 2021 la SCJN anuló la prohibición para el consumo lúdico de marihuana en México, la Ley Federal para la Regulación del Cannabis ha tenido avances mínimos en el Senado de la República debido a que los legisladores no han logrado coincidir en temas como la edad mínima para su consumo, la comercialización de semillas y la creación de un instituto regulador.

El tema de la posible regularización de la cannabis en México no es nuevo, sin embargo, diversos factores han frenado su discusión en la Cámara Alta. En marzo de 2021, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular un paquete de reformas y la ley federal que regularían el consumo de la marihuana en el país, su uso con fines de investigación y el aprovechamiento industrial de sus derivados, y que dotan a la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) de más funciones para su regulación, como la emisión de las diferentes licencias. Pero el documento se turnó al Senado de la República y no ha presentado mayores avances.

Debido al incumplimiento del Congreso de la Unión para regular en la materia, en junio de ese mismo año la SCJN eliminó cinco artículos de la Ley General de Salud (LGS) que prohibían el consumo de cannabis en su totalidad, pero quedó sin efectos en el ámbito penal.

A pesar de que la prohibición se levantó de tal manera que ciudadanos pueden solicitar permisos para consumir, portar y marihuana a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la entonces Ministra ponente –y actual Ministra Presidenta– Norma Lucía Piña dejó en claro que no se podría importar, comerciar o suministrar la mariguana, por lo que se descartó la posibilidad de un mercado de cannabis recreativo.

El consumo, como planteaba en ese momento, estaba limitado a no afectar a terceros, no realizarse en espacios públicos ni en frente de menores de edad.

Posteriormente, en mayo de 2022, la Primera Sala de la Suprema Corte declaró inconstitucional el penalizar la posesión de más de cinco gramos de mariguana cuando es para uso personal, contrario a lo previsto en el artículo 478 de la LGS.

PENDIENTES 12 INICIATIVAS

De acuerdo con datos del Sistema de Información Legislativa, desde la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, que dio inicio en septiembre del 2018, hasta la actualidad, se han presentado 13 iniciativas relacionadas con la regulación del uso lúdico de la marihuana así como el uso de sus derivados para productos como cosméticos, de las cuales 12 se mantienen varadas en comisiones de ambas Cámaras del poder Legislativo, cinco se encuentran en comisiones de la Cámara baja y otras siete en el Senado de la República.

Entre las propuestas que destacan se encuentra la del exsenador de Morena, Gerardo Novelo Osuna, quien era suplente de Jaime Bonilla, quien regresó en 2022 a su escaño en la Cámara. La iniciativa, presentada en octubre de 2019, propone crear la Ley General para la Regulación, Control y Aprovechamiento de la Cannabis y sus derivados; y se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud, así como del Código Penal Federal; y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

El proyecto, que se encuentra en las comisiones de Justicia, Salud y Estudios Legislativos Segunda, estipula la identificación de tipo de cannabinoides; despenaliza una dosis mínima que se puede poseer para consumo personal, que es de 28 gramos, además de que establece las bases para la orientación, siembra, prevención, cultivo, cosecha, producción, etiquetado, promoción, transporte, venta, comercialización y consumo de la cannabis.

En el tema de los impuestos propone modificar el artículo 2° de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para precisar que se gravará con 15% por ciento a la importación de productos que contengan entre 0.6 y 0.8 por ciento de tetrahidrocannabinol, mientras que para los que tengan entre 0.8 y 1 por ciento la tasa será de 30 por ciento.

Otra de las iniciativas pendientes es la presentada por Clemente Castañeda, Senador de Movimiento Ciudadano (MC) en septiembre del 2018, la cual propone otorgar amnistía a las personas encarceladas, con o sin sentencia, por “los delitos cometidos con motivo del consumo o posesión de cannabis”.

Una más de las 12 iniciativas pendientes de analizar que destaca es la presentada por el Diputado panista Éctor Ramírez, que se encuentra en la Comisión de Salud de San Lázaro, la cual busca regular el uso del cannabis no psicoactivo para ser usado como ingrediente cosmético.

El proyecto propone que no se considerará como sustancia psicoactiva el cannabis como menos de 1 por ciento de THC, además de que se permitirá la fabricación, importación y comercialización de productos cosméticos con cáñamo o cannabis no psicoactivo.

El dictamen encallado en el Congreso buscaba sumar a México a otros países del continente americano como Uruguay, Chile y Canadá en legalizar a nivel nacional la marihuana recreativa.

Además, permitía portar hasta un máximo de 28 gramos de cannabis y preveía un sistema de licencias para cultivar hasta ocho plantas en casa, fundar asociaciones de fumadores, así como producir y vender marihuana y cáñamo industrial.

Sin embargo, asociaciones de consumidores criticaron que el texto seguía criminalizando el consumo al establecer multas a quienes portaran entre 28 y 200 gramos y penas de cárcel a quienes superaran los 200 gramos.

Aunque la sesión de los magistrados fue telemática, integrantes del Movimiento Cannábico Mexicano se plantaron frente a la Suprema Corte para pedir el fin de la prohibición tras un año y medio acampados ante el Senado.

-Con información de Tamara Mares

Alfonso López Dávila