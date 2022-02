El litio no va a ser ni para China, ni Rusia, ni EU: AMLO; “es de México”, asegura

Ciudad de México, 1 de febrero (SinEmbargo).- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este martes que el litio no va ser ni para China, ni para Rusia, ni para Estados Unidos luego de que recordara que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) permitió que una empresa china comprara la concesión de Bacanora Lithium Plc, en Sonora, donde hay este mineral.

López Obrador reiteró que el litio es un mineral estratégico para el beneficio de México y mencionó que “el litio no va ser ni para China, ni para Rusia, ni para Estados Unidos. El litio es de México”.

En ese sentido, el mandatario federal acusó que estas instituciones fueron creadas en el periodo neoliberal con el propósito de saquear y de que se perdiera por completo la soberanía del país. Además, insistió en que el litio no debe ser entregado a potencias extranjeras.

“Pero miren a lo que llegan estas instituciones creadas durante el periodo neoliberal. Ahora resulta que tienen más poder que el Ejecutivo y que pueden entregar bienes estratégicos a extranjeros. ¿Y nuestra soberanía y la defensa de nuestros recursos estratégicos dónde quedan? Eso acaba de pasar hace un mes antes de que terminara o está por terminar la presidenta que supuestamente muy recta y muy estricta”.

Finalmente, el Jefe del Ejecutivo federal señaló que ya hubo un reclamo por parte de Estados Unidos “porque ellos traen indiferencias comerciales”. “Nosotros no queremos confrontación con nadie, y defender lo nuestro y ser autónomos. Porque no nos conviene, pero eso es lo que han hecho estos órganos autónomos. Todo el modelo que implementaron para el saqueo, para someter al Gobierno de México”.

El pasado 28 de enero, la Cofece defendió la legalidad de la compra en Bacanora, Sonora, debido a que “no identificó riesgos a la competencia económica ni a los consumidores”.

La Comisión argumentó que “la Constitución y sus leyes reglamentarias permiten inversión nacional e internacional en el mercado de la concentración analizada y que en consecuencia, toda empresa, nacional o extranjera, puede solicitar la autorización para adquirir, aumentar su participación o fusionarse con otra”.

Initial site development for the camp accommodation for the Sonora #lithium project in preparation for the project construction teams arriving on site later in the year pic.twitter.com/XZQB5aHYqL

— Bacanora Lithium Plc (@BacanoraL) April 28, 2021