Xóchitl visita al Departamento de Estado y a la OEA en medio de embestida a AMLO

Ciudad de México, 1 de febrero (SinEmbargo).–Tras las imputaciones periodísticas sin pruebas para vincular al Presidente Andrés Manuel López Obrador con el narcotráfico, que él las atribuyó al Departamento de Estado, la candidata de la coalición opositora, Xóchitl Gálvez, inició este jueves una gira de seis días por Estados Unidos para informarles a altos funcionarios del gobierno de Joe Biden, congresistas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y medios de comunicación sobre “la coyuntura difícil que enfrenta el país”.

Acompañada del priista Ildefonso Guajardo, encargado de asuntos internacionales de su equipo, y como invitado personal Juan Pardinas Carpizo, exdirector del diario Reforma, Gálvez visitará Nueva York y Washington, donde se reunirá con funcionarios del Departamento de Estado, que encabeza Antony Blinken, y la OEA que dirige Luis Almagro.

En la reunión en el Departamento de Estado, explicó Guajardo, habrá representantes de las diferentes agencias, como la Oficina de Negociación de Tratados Internacionales, la Homeland Security y la Agencia de Cooperación Internacional (USAIDS), que financia a la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) que fundó Claudio X. González Guajardo, identificado como el jefe de la oposición en México y quien organiza una marcha contra López Obrador el 18 de este mes.

Gálvez tendrá encuentros también con miembros del Congreso de Estados Unidos, invitada por el presidente del Comité de Relaciones Exteriores, Henry Cuellar, y también se reunirá en la OEA con Almagro “para que ella pueda presentar la necesidad que tiene México de que las misiones de observación del organismo estén presentes desde momento temprano del proceso electoral”.

Guajardo informó que la visita de seis días de Gálvez a Estados Unidos, que inició este jueves, es “con el objetivo de difundir un mensaje sobre su visión de México y sobre la coyuntura difícil que enfrenta el país”.

“Tendrá reuniones con los consejos editoriales de los principales periódicos, el Wall Street Journal, el New York Times, el Washington Post, con revistas especializadas que influyen en liderazgos de opinión, como The Atlantic y sin duda con medios electrónicos y medios televisivos de las cadenas hispanas como Univisión y Telemundo”, detalló Guajardo.

La propia Gálvez precisó que la gira por Estados Unidos será, primero, a Nueva York jueves, viernes, sábado y domingo, cuando se trasladará por tren a Washington, y regresará hasta el miércoles a la Ciudad de México, siempre acompañada por Guajardo.

“Y también aprovecho para decirles que otra persona que me acompaña es Juan Pardinas, lo he invitado a este recorrido, es un hombre que tiene una gran experiencia en el ámbito internacional, son los dos personajes que me estarían acompañando a esta gira a Estados Unidos”.

Gálvez rechazó que su visita a Estados Unidos sea un acto de sumisión, sino de cooperación entre los dos países.

“Pero no hay nada de sumisión, simplemente yo sí creo en la cooperación y en la profunda cooperación. Hay seis delitos en los que tiene que ver Estados Unidos con México y Canadá, que es tráfico de drogas, tráfico de armas, justamente lavado de dinero, es un gran tema, el tema de trata, tráfico de personas y tráfico de órganos”.

Estos seis delitos, añadió, obligar a una coordinación muy profunda entre los tres países: “Efectivamente, a los jóvenes de Estados Unidos los está matando el fentanilo, pero a nuestros jóvenes los están matando los balazos, entonces más nos vale que nos pongamos a trabajar de manera conjunta”.

