Hijo de “El Mayo” Zambada, impune en México, viaja libremente de Washington a Miami

Vicentillo Zambada fue captado levantándose de una silla en lo que se aprecia es un restaurante. Se aprecia como se dispone a ponerse un saco, y frente a él se observa una mujer de espaldas donde sólo se deja ver una cabellera ondulada, teñida y recogida.

Tijuana, 1 de febrero (Zeta).- Jesús Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, hijo del señalado líder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, fue visto en un aeropuerto que sirve a Washington, D.C., en los Estados Unidos, cuando se disponía a tomar un vuelo hacia otro destino dentro del mismo país.

El suceso se registró el lunes 29 de enero cuando el hombre se encontraba en lo que parece ser una sucursal del popular “U Street Pub” ubicada en la terminal B/C del Ronald Reagan Washington National Airport, en el Condado de Arlington, Virginia. Su persona fue captada a través de la cámara de un teléfono celular.

Conocido como Reagan National, Reagan Airport, o simplemente DCA, este aeropuerto se ubica del otro lado del río Potomac, frente a Washington, D.C. Presuntamente el Vicentillo aterrizaría horas más tarde en el Aeropuerto de Miami, de acuerdo con fuentes consultadas por Semanario ZETA.

En la imagen filtrada a la redacción de este Semanario se observa al mayor de los hijos del capo del Cártel de Sinaloa con un rostro marcado por sus 48 años de edad y, por ende, envejecido en comparación con aquellas fotografías de marzo de 2009 cuando fue detenido en México. Entonces, vestido de pantalón de mezclilla, camisa a rayas y saco oscuro, mantuvo una expresión desafiante. Ahora, su rostro luce estragado.

Dos años después de su detención en México, en febrero de 2010, el hijo del Mayo Zambada fue extraditado a los Estados Unidos, procesado en una prisión en Chicago, Illinois. Otra imagen del joven fue liberada y se le apreciaba con el clásico uniforme de recluso y la cabeza a rape.

Esta semana, de acuerdo al informante que proveyó la nueva imagen, el ex convicto que está libre, pero bajo supervisión de las autoridades norteamericanas, se le vio vestido con una camisa negra y un reloj con correa del mismo color.

ZETA ofreció la fotografía filtrada a esta redacción a diversas fuentes de seguridad y militares para su análisis. En todos los casos confirmaron que se trataba de Vicentillo Zambada. También se realizó un análisis facial comparativo con las fotografías ampliamente difundidas a través de diversos medios de comunicación nacionales e internacionales. El estudio arrojó una coincidencia del 97.7 por ciento.

Fue en julio de 2021 cuando la agencia The Associated Press informó que el hijo del “Mayo” Zambada ya no se encontraba preso en ninguna cárcel de la Unión Americana, de acuerdo con la consulta efectuada a la Oficina de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés).

No se estableció la fecha exacta de su liberación, solo se conocía que un año antes solicitó su libertad anticipada, pero un Tribunal de Chicago, Illinois, negó la petición al hijo del “Mayo” Zambada por no argumentar “razones extraordinarias y convincentes que justifiquen su liberación”.

Hasta hoy no se ha establecido la fecha en que Vicente Zambada salió del penal donde se encontraba recluido. Zambada Niebla es ahijado del también narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, en contra del que testificó durante el llamado juicio del siglo que se celebró entre finales de 2019 y junio de 2020, para ganar beneficios que le ayudaran en su condena.

Lo último que se conoció oficialmente en Estados Unidos fue que, a principios de julio de 2020, un Tribunal de Chicago, Illinois, negó la libertad al hijo del “Mayo” Zambada, quien había solicitado salir antes de prisión. En ese momento no argumentó “razones extraordinarias y convincentes que justifiquen su liberación”.

El Vicentillo estaba sentenciado a 15 años de prisión en la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois desde el 30 de mayo del 2019. En aquella audiencia, tras ser capturado en marzo de 2009 en la Ciudad de México, el joven había cumplido10 años de prisión, por lo que se esperaba fuera liberado en 2024.

En diciembre de 2020, en una mesa de debate, con Aristegui Noticias, el periodista Antonio Nieto reveló que el narcojunior saldría pronto de prisión en Estados Unidos “con un nuevo nombre, pero la misma cara de la violencia”. También aseguró que Zambada Niebla regresaría a México motivando un reacomodo en la geografía del narcotráfico.

Vicente Zambada Niebla estaba sujeto a supervisión del gobierno norteamericano y entre las prohibiciones que se le dictaron fue no salir de ese país y no acercarse a su familia criminógena.

En abril de 2022, autoridades estadounidenses eliminaron al Vicentillo de su lista negra de cabecillas del narcotráfico. El anuncio de la eliminación de listado junto con sus diversos alias fue anunciado a través del portal del Departamento del Tesoro.

La Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) publicó que Vicente Zambada Niebla, alias Vicente Sotelo Guzmán, Jesús Vicente Zambada Niebla, El Mayito, quedaron fuera de las listas.

También fueron eliminadas las empresas Nueva Industria Ganadera de Culiacán, S.A. de C.V.; Establo Puerto Rico S.A. de C.V. y Multiservicios Jeviz S.A. de C.V., todas con domicilio en la capital del estado de Sinaloa, ligadas a Zambada. En México no se conoce ninguna orden de aprehensión vigente dictada en su contra.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ZETA. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

ZETA https://www.sinembargo.mx/author/zeta El semanario Zeta de Tijuana es la institución periodística con más prestigio, credibilidad y confianza de los lectores del noroeste del País. Información, reportajes, artículos y crónicas, producto de la investigación, el análisis y la opinión de los principales actores políticos, sociales y económicos.