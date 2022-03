Warner Bros., Sony y Disney cancelan estrenos en Rusia, incluido The Batman

La Motion Picture Association aseguró que “apoya a la comunidad internacional para defender el estado de derecho y condenar la invasión rusa de Ucrania”.

NUEVA YORK, 1 de marzo (AP).— Warner Bros. detuvo el estreno de The Batman en Rusia, pocos días antes de su estreno en los cines de ese país, mientras Hollywood se movía para detener los planes de distribución en el país tras la invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin.

Warner Bros., Walt Disney Co. y Sony Pictures dijeron el lunes que “pausarían” el estreno de sus películas en Rusia. Cada estudio tiene próximos lanzamientos significativos que se habían programado para debutar internacionalmente en las próximas semanas. The Batman, una de las películas más esperadas del año, se estrena el viernes en América del Norte y muchos territorios de ultramar, incluida Rusia.

“A la luz de la crisis humanitaria en Ucrania, WarnerMedia está pausando el lanzamiento de su largometraje The Batman en Rusia”, dijo un portavoz del estudio en un comunicado. “Continuaremos monitoreando la situación a medida que evolucione. Esperamos una resolución rápida y pacífica de esta tragedia”.

El movimiento de Warner Bros. siguió de cerca una decisión similar el lunes por parte de Walt Disney Co. El estudio había planeado estrenar la película de Pixar Red en Rusia el 10 de marzo. Esa película irá directamente a Disney+ en los EU. Antes del anuncio de Disney, Se esperaba que Warner Bros. procediera con el lanzamiento ruso de The Batman.

“Dada la invasión no provocada de Ucrania y la trágica crisis humanitaria, estamos pausando el estreno de películas en Rusia, incluida la próxima Red de Pixar”, dijo un portavoz de Disney en un comunicado. “Tomaremos futuras decisiones comerciales en función de la evolución de la situación. Mientras tanto, dada la escala de la crisis de refugiados emergente, estamos trabajando con nuestras ONG asociadas para brindar ayuda urgente y otra asistencia humanitaria a los refugiados”.

Hollywood revuelve los planes en Rusia el lunes por la noche, a medida que aumenta la presión mundial para romper los lazos comerciales con el país por la guerra en Ucrania. Las sanciones económicas occidentales hicieron que el rublo ruso cayera en picado el lunes cuando numerosas naciones intentaron bloquear los bancos rusos. El sábado, la Academia de Cine de Ucrania pidió un boicot internacional a la industria cinematográfica rusa.

“En nombre de nuestras empresas miembros, que lideran la industria del cine, la televisión y el streaming, expresamos nuestro más firme apoyo a la vibrante comunidad creativa de Ucrania que, como todas las personas, merece vivir y trabajar en paz”, dijo la MPA en un comunicado.

Rusia no es un mercado líder para Hollywood, pero el país generalmente se ubica entre los doce primeros países a nivel mundial en taquilla. El reciente gran éxito de Sony Spider-Man: No Way Home, que totalizó 1.85 mil millones en ventas de boletos en todo el mundo, recaudó 46.7 millones en Rusia. El lanzamiento más reciente de Sony, la aventura de Tom Holland Uncharted, ha recaudado alrededor de 20 millones de dólares en Rusia durante las últimas dos semanas.

Después de que Disney y Warner Bros. hicieran sus anuncios, Sony hizo lo mismo.

“Dada la acción militar en curso en Ucrania y la incertidumbre resultante y la crisis humanitaria que se desarrolla en esa región, haremos una pausa en nuestros estrenos cinematográficos planificados en Rusia, incluido el próximo estreno de Morbius”, dijo Sony en un comunicado que hace referencia a Spider- El spin-off de Man está previsto para principios de abril. “Nuestros pensamientos y oraciones están con todos aquellos que se han visto afectados y esperamos que esta crisis se resuelva rápidamente”.