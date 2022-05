Piden quitarle el fuero a Cuauhtémoc por enriquecimiento ilícito, viajar a Brasil...

El Gobernador y exfutbolista Cuauhtémoc Blanco es investigado por la a Fiscalía Anticorrupción de Morelos por enriquecimiento ilícito, fraude procesal, falsedad de declaraciones, falsificación de documentos y ejercicio ilícito de funciones, acusaciones que ha negado y que señalan también a sus familiares y conocidos. Actualmente el Congreso local tiene pendiente analizar si le quitará el fuero al mandatario para que continúe con el proceso penal.

Ciudad de México, 1 de mayo (SinEmbargo).- Denuncias por enriquecimiento ilícito, uso de documentos falsos y hasta por salir del país sin explicación y sin dejar a alguien a cargo del Gobierno de Morelos podrían poner en pausa la gestión estatal del Gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo. Los denunciantes, ambos extrabajadores durante las gestiones del exfutbolista, llamaron a las y los legisladores locales a aprobar un juicio de procedencia contra el mandatario, lo que le quitaría el fuero y permitiría a la Fiscalía Anticorrupción avanzar con el caso y judicializar las carpetas de investigación.

Desde el 18 de abril la Fiscalía Anticorrupción presentó al Congreso local solicitudes de juicio de procedencia contra Blanco Bravo por los delitos de enriquecimiento ilícito, fraude procesal, falsedad de declaraciones, falsificación de documentos y ejercicio ilícito de funciones. El área de Comunicación Social del Gobierno de Morelos aseguró que la Fiscalía no ha notificado formalmente de las acusaciones al Jefe del Ejecutivo local.

El morenista Gerardo Becerra Chávez-Hita, exasesor anticorrupción del Gobernador y uno de los denunciantes, consideró que, pese al respaldo del Presidente Andrés Manuel López Obrador a Cuauhtémoc Blanco, los diputados locales del partido deberían aprobar el juicio de procedencia. “Si avanza en la Junta de Coordinación Política y se entra al ámbito jurídico ahí el Gobernador tendría oportunidad de demostrar que es inocente, y si no que enfrente el resultado de sus posibles delitos”, insistió.

De acuerdo con Becerra Chávez-Hita, quien también fue director de Análisis Estratégico en los primeros tres años de la admnistración de Cuauhtémoc Blanco, las acusaciones contra el mandatario se registran luego de una serie de alertas en el Gobierno estatal que ya apuntaban a actos de corrupción, pero que, asegura, fueron ignoradas desde el inicio de la gestión. Como ejemplo recuerda que cuando trabajaba en la Oficina de la Gubernatura recibía denuncias que también implicaban a funcionarios actuales del estado en posibles actos de corrupción, pero no procedieron.

“Sobre la corrupción que se vino generando en el Gobierno de Cuauhtémoc Blanco una de las primeras entradas a las cuales llegaban era conmigo, yo tenía la obligación de darles cause y, en su caso, notificarlo a mi superior jerárquico que era José Manuel Sanz, Jefe de la Oficina de la Gubernatura, y también al propio Gobernador. Sin embargo, no encontré por parte del Gobernador ninguna respuesta, de parte del señor Sanz sí, pero no fue lo suficiente como para poder actuar”, denunció en entrevista.

Gerardo Becerra aseguró que por ello renunció a su cargo en octubre del año pasado. Él ha presentado siete denuncias contra Blanco Bravo, una de ellas llevó a la Fiscalía Anticorrupción a solicitar este mes el juicio de procedencia. El exfuncionario denunció a Cuauhtémoc Blanco porque en diciembre del año pasado dejó por más de 15 días la gubernatura estatal para viajar a Brasil, lo que habría hecho sin seguir los protocolos necesarios de documentación para solicitar que su Secretario de Gobierno lo supliera. Según sus declaraciones, cuando trabajaba con él reportó otras ocasiones en las que el exfutbolista se ausentó de manera supuestamente ilegal.

“El Gobernador del estado, muy a su estilo, se va y deja acéfalo el asunto de la gubernatura. Entonces yo denuncio esta situación porque yo me había dado cuenta que el Gobernador era muy afín a hacer esto continuamente, salirse de sus labores y no avisar. Si bien es cierto que la Constitución de Morelos lo obliga a pedir un permiso si es que se ausenta después de 90 días, también tiene la obligación de avisar y sus salidas temporales las debe cubrir el Secretario de Gobierno, en este caso Pablo Ojeda Cárdenas. Si el Secretario de Gobierno no está avisado oficialmente de que el Gobernador se va, pues entonces el Gobierno se queda sin cabeza”, argumentó.

La investigación de la Fiscalía Anticorrupción también se enfoca en el uso de un documento con una firma que sería falsa. “Cuando el Gobernador se da cuenta que lo habíamos denunciado, que la Fiscalía estaba buscando información, hacen un documento aparentemente en la Oficina del Gobernador y alguien lo firma. Yo declaré que esa no es la firma del Gobernador porque no se parece, finalmente la Fiscalía hace un peritaje y resulta que la firma que se estampa allí es aparentemente falsificada. Además, la Fiscalía, al tener ya el documento y compararlo con un peritaje, se da cuenta de que el Gobernador aparentemente utilizó un documento falso”, explicó Gerardo Becerra.

En esa ocasión el mandatario estatal afirmó que se ausentó de sus funciones por motivos familiares, pero días después se hicieron públicas unas fotografías en las que se le ve paseando en el Estadio de Maracaná y el lujoso hotel Copacabana Palace, en Río de Janeiro. Tras la polémica, el Consejero Jurídico Samuel Sotelo aseguró que el documento es auténtico, también sostuvo que fue testigo de la firma.

“Como una cuestión de comunicación, el Gobernador hizo el oficio al Secretario de Gobierno, fue rubricado por el Consejero. El Gobernador firmó en presencia del Consejero Jurídico y otras personas y el mismo día se entregó a las áreas correspondientes”, explicó a medios de comunicación.

DENUNCIAS POR ENRIQUECIMIENTO

Cuauhtémoc Blanco también fue denunciado por enriquecimiento ilícito por Enrique Paredes Sotelo, Secretario de Gobierno del exfutbolista durante su administración en Cuernavaca (2015-2018). La acusación incluye a los medios hermanos del mandatario, Ulises y Ricardo Bravo, su primo Edgar Riou y a su amigo Jaime Tamayo.

“El análisis efectuado reveló que las personas analizadas en la presente denuncia realizaron operaciones con Transferencias Electrónicas de Fondos y mediante Transferencias Interbancarias (SPEI), las cuales por las características y las personas con las que fueron efectuadas resultan indicativas de haber sido llevadas a cabo con activos posiblemente de procedencia ilícita, mismas transferencias que fueron realizadas a empresas fachada o fantasmas”, se lee en la denuncia.

Los movimientos denunciados se registraron de 2015 a 2018, cuando Cuauhtémoc Blanco fue Presidente Municipal de Cuernavaca. “No se sabe si dichos recursos [los obtenidos durante su gestión] fueron aplicados correctamente o son parte de las transacciones misteriosas realizadas por su círculo interno de conocidos y familiares”, agrega la denuncia.

La carpeta de investigación incluiría pruebas de presuntas transferencias, ingresos y cheques cobrados por los funcionarios. Sobre este tema, el Gobernador de Morelos pidió que se investigue a quien sea necesario porque no tiene “nada que esconder”. “No me voy a ir, esto me fortalece”, dijo a medios el 19 de abril ante la posibilidad de dejar el cargo.

Paredes Sotelo, también dirigente del partido local Movimiento Alternativa Social, acusó al mandatario de no transparentar todos sus ingresos, una responsabilidad que debe cumplir al ser funcionario público.

En la última declaración de impuestos, actualizada en diciembre de 2021, el exselaccionado nacional reportó 1 millón 165 mil 660 pesos de ingresos netos anuales que contemplan sus ganancias por sueldo, honorarios y otras prestaciones como Gobernador de Morelos. Es decir, el político no informó sobre al menos una cuenta bancaria que tiene en Estados Unidos.

Cuestionado por este diario digital, el Gobierno estatal recordó que recientemente Blanco Bravo reconoció tener una cuenta en Chicago. “Obvio que tengo cuentas allá, trabajé dos años allá […]. Hice muchos comerciales, no hay ningún enriquecimiento ilícito como lo dicen estos personajes”, dijo a medios locales desde el 19 de diciembre.

El Gobernador también reconoció días después que tiene un departamento en Chicago, mismo que tampoco consta en su última declaración anual; el 26 de abril incluso retó al Fiscal Anticorrupción Juan Salazar Núñez a seguir investigándolo porque, dijo, ahora se encuentra vendiendo ese inmueble.

“Cuauhtémoc Blanco ya reconoció que ahí está el dinero, en EU. Dice que fue de procedencia lícita, por su trabajo en Chicago. Si es así, ¿por qué no lo declaró ante la Contraloría Municipal o estatal?”, opinó Paredes Sotelo, quien también preside el Colegio de Abogados de Morelos.

Otra denuncia por la que la Fiscalía Anticorrupción solicitó el juicio de procedencia también la interpuso Enrique Paredes, en ella acusa al Gobernador que llegó al poder con la coalición de Morena, Encuentro Social (PES) y el Partido del Trabajo (PT) por ejercicio ilícito de funciones. El abogado argumentó que Cuauhtémoc Blanco utilizó en 2015 documentos falsos para obtener la constancia de residencia en Cuernavaca, un requisito necesario para competir por la Alcaldía.

Paredes Sotelo argumentó que Cuauhtémoc Blanco usó una credencial de elector que sería falsa porque la clave de elector no coincide con la que se lee en otra de sus identificaciones, también cuestionó la legalidad de la firma del contrato de arrendamiento que presentó.

“Toda vez de que el ciudadano Cuauhtémoc Blanco Bravo no cumplió con los requisitos legales para ejercer las funciones del empleo que el día de hoy ostenta, se encuentra ejerciendo un delito en forma flagrante, toda vez que los documentos con los que acredito su residencia son FALSOS y, por tanto, la constancia que obtuvo de ellos es ilegal. Mismos motivos por los que se le imputa la probable comisión del delito de Ejercicio ilícito de servicio público”, explicó el abogado en su denuncia.

Por su parte, la oficina de Comunicación del Gobierno de Cuauhtémoc Blanco negó el uso de documentos falsos, también sugirió que Paredes Sotelo habría avalado los archivos porque los conoció desde que trabajaba en la administración del exfutbolista, en Cuernavaca. “Él [Enrique Paredes] firmó la residencia. Es un tema político muy enredado”, expuso el área de prensa al ser cuestionada sobre el tema.

Las solicitudes de formación de causa ya fueron turnadas a la Junta Política y de Gobierno del Congreso de Morelos, donde serán analizadas. Blanco Bravo ha dicho que confía en el respaldo de los partidos que lo llevaron al poder, mismos que suman ocho diputados y diputadas. Pero la oposición tiene la mayoría, con 11 legisladores.

Montserrat Antúnez Estrada https://www.sinembargo.mx/author/montserrat-a-estrada Periodista y editora. Feminista. Comprometida con comunicar temas sobre acceso a la justicia y derechos humanos. Trabaja por un periodismo con perspectiva de género y que respete la dignidad de las personas.