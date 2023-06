VIDEO: El Presidente Biden sufre una caída en el podio tras dar discurso a cadetes

Ciudad de México, 1 de junio (SinEmbargo).– El Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sufrió una aparatosa caída luego de dar el discurso en la ceremonia de graduación de la Academia de la Fuerza Aérea, en el estado de Colorado.

El mandatario, que tiene 80 años y anunció recientemente que va por la reelección de la Presidencia, se recuperó rápidamente y fue ayudado por agentes del Servicio Secreto a reincorporarse. Las imágenes no dejan ver que haya sufrido ningún golpe en la cabeza ni en el cuerpo.

Luego de incorporarse, Biden –que vestía de traje, una gorra y lentes oscuros– señaló la superficie de la tarima, como apuntando a un cable salido que le habría provocado el tropiezo que lo llevó al suelo.

Ben LaBolt, director de comunicaciones de la Casa Blanca, dijo en Twitter que el mandatario estaba bien. “Había un saco de arena en el escenario mientras se daba la mano”, explicó.

Biden es el Presidente con más edad que haya ocupado la Casa Blanca en la historia estadounidense y es además el más veterano en buscar la reelección.

Esta no es la primera vez que Biden sufre una caída. En junio del año pasado, se cayó mientras rodaba en su bicicleta este sábado durante un paseo en Rehoboth Beach, Delaware. El mandatario se había detenido para saludar a sus seguidores al momento del accidente. “Estoy bien”, dijo Biden después de la caída, que ocurrió frente a un grupo de medios.

