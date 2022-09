China ordena confinamiento a 21 millones de personas en Chengdu por brote de COVID-19

BEIJING, 1 de septiembre (AP).— Las autoridades chinas confinaron Chengdu, una ciudad suroccidental de 21 millones de habitantes, tras un aumento de los casos de la COVID-19.

Los vecinos recibieron orden de quedarse en casa y en torno al 70 por ciento de los vuelos con origen y destino a la ciudad quedaron suspendidos. Chengdu es un importante núcleo de conexiones aéreas en la provincia de Sichuan, además de un centro económico y de Gobierno.

Se aplazó el inicio del nuevo curso escolar, aunque el transporte público seguía funcionando y los ciudadanos podían salir de la ciudad si demostraban una necesidad especial.

Según las normas anunciadas el jueves, apenas un miembro de cada familia que pudiera mostrar una prueba negativa de las 24 horas previas podía salir cada día para comprar productos esenciales.

No se anunció cuándo se levantaría el confinamiento.

Medidas similares han confinado a millones de personas en sus hogares en la ciudad nororiental de Dalian, así como en Shijiazhuang, capital de la provincia de Hebei y que limita con la capital, Beijing.

