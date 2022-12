Una investigación en Andorra revela el papel de un gestor en una obra de Calderón

Mientras el Presidente Felipe Calderón inauguraba en noviembre de 2012 “La Yesca”, Mauricio Cort, un enigmático abogado con nacionalidad panameña y española, que está en la mira de las autoridades de Andorra, cobraba 3 millones de dólares a través de cuatro empresas instrumentales que no tenían actividad de México por un informe de asesoría para esta obra cuya veracidad ha sido puesta en duda por la Policía de Andorra, han revelado los periodistas Joaquín Gil y José María Irujo.

Ciudad de México, 1 de diciembre (SinEmbargo).– El 6 de noviembre de 2012, en la recta final de su Gobierno, el Presidente Felipe Calderón Hinojosa (20016-2012) inauguró la Central Hidroeléctrica “La Yesca”, en Nayarit, sobre la cual destacó: “es la segunda presa más alta del mundo su tipo, su cara de concreto de 208 metros tiene una altura casi del mismo tamaño que la Torre Mayor de la Ciudad de México, que es la torre más alta de América Latina, su volumen de material es de 12 millones de metros cúbicos, lo que equivale a 12 veces la Pirámide del Sol de Teotihuacan”.

Ahora esa megaobra ha sido ligada a una trama de corrupción que es indagada por la Policía de Andorra.

Mientras Calderón inauguraba “La Yesca”, Mauricio Cort, un enigmático abogado con nacionalidad panameña y española, que está en la mira de las autoridades de Andorra, cobraba 3 millones de dólares a través de cuatro empresas instrumentales que no tenían actividad de México por un informe de asesoría para esta obra, como han revelado los periodistas Joaquín Gil y José María Irujo en el diario español El País.

“Hubo un papel muy misterioso y muy extraño en la gran obra de Felipe Calderón, una obra por la que (Mauricio Cort) cobró, como digo, 3 millones a través de cuatro empresas instrumentales que no tenían actividad de México, las transferencias le llegaron en noviembre del 2012, justo cuando Calderón estaba inaugurando la obra en Nayarit y qué casualidad que de nuevo aparezca la Banca Privada de Andorra”, cuestionó Joaquín Gil en entrevista con Los Periodistas, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

Ese informe se tituló “Estudio de riesgos para determinar la pérdida máxima probable del proyecto hidroeléctrico La Yesca”, y su veracidad es cuestionada por la Policía de Andorra. “La investigación que se está desarrollando en Andorra sobre Cort, porque Cort llegó a manejar cuatro cuentas en la Banca Privada de Andorra, asegura y cuestiona que este informe no existió, asegura también que Cort es un abogado que ha trabajado de conseguidor para las principales constructoras del mundo y pone como ejemplo el caso de Odebrecht y el caso de FCC”, ahondó Joaquín Gil.

Y precisó: “En el caso de Odebrecht, Cort ya fue condenado por este asunto y el caso de FCC es el que se está dilucidando ahora mismo en la Audiencia Nacional de España, que es un Tribunal importantísimo que investiga delitos internacionales pues está instruyendo una causa donde tiene imputado a Cort por haber actuado como un canalizador de subvenciones de FCC”.

Joaquín Gil y José María Irujo han descrito en El País cómo la pericia de Mauricio Cort García, de 52 años, para conectar a constructoras con el lado más oscuro del poder es casi tan prominente como su capacidad para pasar desapercibido. Su rastro como mediador entre grandes constructoras en Latinoamérica toca los gobiernos de Ricardo Martinelli, en Panamá; de Daniel Ortega, en Nicaragua; Mauricio Funes, El Salvador, y, claro, el de Felipe Calderón en México.

Este personaje es investigado por la justicia de España, Andorra y Panamá por recaudar hasta el 10 por ciento en obras de los tres primeros gobiernos, refiere el diario español.

“En esta causa, hasta donde nosotros sabemos, no se está indagando la obra de ‘La Yesca’, pero por qué María Irujo y yo publicamos la semana pasada este artículo, porque el nombre de Mauricio Cort había aparecido asociado al presunto cobro de sobornos en Nicaragua, Panamá, El Salvador y Costa Rica, pero no había aparecido nunca vinculado a México y desconocemos por qué realmente”, expuso Joaquín Gil.

El periodista español explicó que Mauricio Cort se dedicó a cobrar comisiones en nombre de constructoras e intervino ante los gobiernos. En ese sentido señaló que cuando se presta un servicio normal como abogado, lo normal es facturarlo a través de una empresa en un país normal que no está blindado al Secreto Bancario. “Toda esta mecánica tan alambicada la policía de Andorra la enmarca en un esquema de blanqueo de capitales por eso nos llamó la atención y pusimos el foco sobre Cort”.

“Él hacía unos informes por los que cobraba el 10 por ciento del precio total de la obra, que es una barbaridad, no sabemos si ese dinero iba sólo para él pero en fin, en los casos de corrupción que conocemos en España pues evidentemente una parte se la queda el intermediario y otra parte se la queda el funcionario o político corrupto que participa en esa estrategia de cobro de sobornos porque los políticos pueden ser corruptos pero no son tontos y evidentemente cuando manipulan una licitación es para conseguir algo a cambio”, expuso.

En el caso de México, Joaquín Gil recordó que la presa de Nayarit registró un sobrecosto del 30 por ciento, ya que estaba presupuestada en 700 millones y acabó costando más de mil millones de dólares. “Se adjudicó a la constructora mexicana ICA, que es una constructora muy importante, y en los informes de la Policía de Andorra, lo que dice es que ICA es un socio estratégico de FCC. Cuando nosotros le preguntamos a FCC, si ICA es un socio estratégico suyo en México, lo que nos dicen es que ellos no han conseguido ninguna adjudicación en México en un consorcio con ICA”.

“En el caso de Mauricio Cort pues bueno, a lo mejor, estamos ante una persona que aquí no hizo nada raro pero qué casualidad que lo estén investigando ahora mismo en Panamá, en España y en Andorra por cobrar comisiones, qué casualidad de que en 2018 lo condenaran en un Tribunal de Panamá que por actuar como intermediario de constructoras ahora tiene un horizonte penal de conseguidor donde se arriesga, probablemente, a penas de cárcel”, señaló.

MAURICIO CORT, EL GESTOR

“Es un señor que como toda persona inteligente no habla, no tiene redes sociales y si tiene redes sociales, tiene una presencia muy mínima y desde luego sabe que su actividad no es precisamente para disparar cohetes, como decimos en España, pues intenta levantar el mínimo rastro posible, es un personaje muy enigmático, pero que a tenor de los documentos de la investigación andorrana, pues ha jugado un papel muy importante para que empresas como FCC construyeran y consiguieran obras sobre todo en Panamá”. Así describió Joaquín Gil al enigmático gestor Mauricio Cort.

El periodista español describió cómo la constructora española FCC contrató a Cort en 2010 y a partir de ese momento consiguió obras por valor de 234 millones en Panamá. “La verdad es que Cort se convirtió en una especie de llave maestra que abrió las puertas del Gobierno de Ricardo Martielli”.

En el caso de México, indicó que llama la atención que tres meses después de cobrar el dinero de las empresas mexicanas, presumiblemente fachada, Cort hizo una transferencia con la que compró dos propiedades en Panamá. “Eso es lo que no nos queda claro, cómo puede ser que preste un trabajo para México y cobre con la compra de dos propiedades de lujo en Panamá, eso es una cosa muy extraña”.

No obstante, Gil indicó que no hay claridad sobre si Cort tuvo un México algún interlocutor como sucedió en otros países en donde operó: “Es un enigma porque desconocemos qué interlocutor, si es que lo tuvo, lo tuvo en México porque evidentemente nadie va a pagar 3 millones por un informe a un abogado, un informe de ingeniería a un abogado que lo cobra en lo que entonces era un país que estaba blindado por el Secreto Bancario, esa es una de las dudas que desconocemos de este asunto tan enigmático”.

En Panamá, refirió que la figura central y el contacto que tenía Mauricio Cort era el propio Presidente Ricardo Martinelli, gobierno en el que se disparó su actividad. Indicó que Eugenio del Barrio, que fue el director para toda Latinoamérica de la constructora FCC, en una declaración que hizo ante la Fiscalía panameña, en un caso que está investigando el presunto cobro de sobornos donde aparece también este hombre Mauricio Cort, dice que cuando FCC llega a Panamá el propio Ministro de Obras Públicas le dice que deben de contratar a Cort.

“Es decir, era una persona no sólo que abría la puerta sino que el propio político era el que decía la constructora ‘contrata a él y te irán las cosas bien’ según declaró, como digo, el mayor directivo de FCC en Latinoamérica en los años en los que tenemos acreditado que Cort actuó de presunto conseguidor”, compartió.

UN INFORME DE 3 MILLONES

Cuestionado sobre los 3 millones de dólares que se le depositaron al abogado Mauricio Cort por su “informe” que realizó para la presa, aclaró que no proceden de ninguna entidad estatal de México, sino de cuatro empresas instrumentales que no tienen actividad.

“Son cuatro empresas que nosotros las estuvimos mirando y no tenían actividad, de hecho la Policía de Andorra dice en algunos de sus informes que la sede social de alguna de ellas pues que no está una empresa dedicada a esa actividad, hay un despacho de abogados, entonces toda esta cadena de irregularidades es lo que hace pensar que probablemente todo esto sea un montaje para poder justificar el pago de 3 millones de euros a este señor”, indicó Joaquín Gil.

El periodista señaló que el propio hecho de que el dinero se cobra en Andorra a través de una empresa es sospechoso. “Cuando este señor va a la Banca Privada de Andorra y abre su primera cuenta en 2010 dice ‘esto lo voy a utilizar para cobrar comisiones de constructoras’ y que casualidad que en una de esas cuentas es donde él recibe el dinero”.

Explicó que hay un momento en el que el Cort cae en desgracia en el Gobierno de Martinelli y a partir de ahí indicó que su esfera de influencia se acaba. “De hecho hay una declaración de ese directivo, de FCC, donde Martinelli le dice al directivo de la constructora española que a partir de ese momento, entre 2009 y 2014, su interlocutor con las constructoras ya no va a ser Cort sino que va a ser otro”.

No obstante señaló que esa esfera de influencia la mantuvo hasta noviembre del 2012 que es cuando se inaugura la obra de la presa de Nayarit y donde Cort, “justo cuando Felipe Calderón estaba diciendo en un atril que era la mayor obra de ingeniería de México, que incluso era la segunda del mundo por detrás de los ‘Tres Tigres’ de China pues que él, el Señor Cort recibe los tres millones que no sabemos a qué responder, que lo cobra en un paraíso fiscal, que le hace la transferencia a unas empresas instrumentales, que son empresas mercantiles privadas no son organismos públicos, son empresas privadas”.

“Evidentemente, supongo que si se ha hecho algún pago irregular se habrá intentado pues no meter de por medio a una entidad pública mexicana”, indicó.

—¿Hay líneas de investigación en el caso específico de estos tres millones de dólares? —se le cuestionó durante la plática con Los Periodistas.

—Yo no conozco el Código Penal mexicano. Cuando prescribe el delito de cobro de soborno esto es en 2012, en España tengo que recordar que son 10 años, entonces a lo mejor desde el punto de vista penal no se puede investigar no es porque no haya un delito sino porque pues esto ha prescrito, es decir, ha pasado ya tanto tiempo que ha prescrito, pero insisto que

“El tema de ‘La Yescap en México a nosotros nos pareció una noticia muy interesante porque por primera vez ponía en el radar a México en el caso de Mauricio Cort y qué pinta, si me permití la expresión coloquial, este señor que es de España, que se va a Panamá, que cobra tres millones en Andorra por una obra, que dice Felipe Calderón cuando la inaugura que es la más grande de México en materia de ingeniería, y el cobra justo cuando Calderón la está inaugurando, tres millones en Andorra, en una empresa que cuando hay una cuenta a nombre de una sociedad ficticia o instrumental”, cuestionó.

Y puntualizó: “Todo este asunto se destapa precisamente cuando en marzo de 2015 el banco (la Banca Privada de Andorra) es intervenido y aparece un personaje totalmente anónimo llamado Mauricio Cort y los investigadores andorranos empiezan a investigar y ven todo lo que había ahí, ven que cuando llega dice que va a cobrar comisiones de FCC, dice que en otra cuenta de Oderbrecht, dice que tiene ingresos de 10 mdd, y bueno, otro caso que recuerda al de Juan Collado, es decir, un abogado extranjero que llega a un país extranjero blindado entonces por el secreto bancario, dice que va a ingresar una cantidad que ningún abogado normal genera al año y le abre la cuenta, no sólo le abrieron una cuenta, le abrieron cuatro”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado