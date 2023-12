Carlos, padre del junior golpeador, lo justifica: actuó mal, pero había antecedentes

El padre aseguró que el guardia respondía “de mala manera”, situación que generó la agresión en su contra. “Estuvo mal lo que hizo, pero hubo un antecedente previo de este muchacho”, argumentó.

Ciudad de México, 1 de diciembre (SinEmbargo).- Carlos Pereyra, el padre de Patricio, el joven que agredió a un guardia de seguridad en Lomas de Angelópolis, aseguró que su hijo actualmente se encuentra en los Estados Unidos, además de justificar la agresión registrada y rápidamente viralizada.

El conductor Juan Carlos Valerio durante su noticiero en Imagen Noticias Puebla informó que obtuvo una declaración por parte del padre del joven, quien señaló que si bien “estuvo mal lo que hizo”, Jonathan, el guardia agredido, supuestamente contaba con antecedentes para que sucediera el ataque.

Entre los motivos por los que Carlos Pereyra justificó a su hijo, se encuentra que el guardia presuntamente levantaba la pluma de la zona residencia “de mala manera”.

“Se le dijo que no hiciera eso, hasta ese día que llegó mi hijo lo trató mal. Lo tuvo esperando 15 minutos porque no servía la pluma, no servía la tarjeta [de acceso] hasta que lo desesperó”, argumentó.

“Y pues sí, yo no digo que no, estuvo mal lo que hizo, pero hubo un antecedente previo de este muchacho”, remató. “Creo que actuó mal, sí, no actuó bien pero también fue por una situación generada”.

Además, dio a conocer que Patricio se encuentra en California, en los Estados Unidos, con unos familiares.

“Lo mandé a California, que estuviera un rato por allá con unos familiares que tenemos”, reveló.

Aseguró que Patricio se encuentra arrepentido por lo sucedido, aunque firme en “sus creencias y en sus convicciones”.

Estas son las declaraciones del padre de Patricio, joven que agredió a un guardia de seguridad en Lomas de #Angelópolis; afirma que su hijo se encuentra en California. pic.twitter.com/HWKcE1jAtz — Juan Carlos Valerio (@JCarlos_Valerio) December 1, 2023

LOS PADRES DEL AGRESOR TIENEN HISTORIA

La agresión de Patricio P., estudiante de la Preparatoria Anáhuac, en Puebla, en contra de un vigilante de Lomas de Angelópolis destapó el historial de violencia de la familia del joven, cuyos padres también se han visto involucrados en episodios violentos a la par de ser señalados por sus vínculos con autoridades del estado de Morelos, de donde son originarios.

Patricio P. fue expulsado de la Preparatoria Anáhuac en Puebla luego de que fuera captado por una cámara de vigilancia golpeando a un vigilante que le impidió el paso por cuestiones de protocolo. Una vecina del lugar también grabó los momentos que sucedieron al ataque en el que el joven intenta atacar de nuevo. Su padre, identificado como Carlos Pereyra, habría amenazado a la mujer que grabó el incidente, según reportó el sitio de Puebla Ambas Manos.

“Mi mamá grabó a la escoria de su hijo y estamos amenazados por ella y su nefasta familia. El tipejo de Carlos Pereyra, su esposo, ayer intentó golpear a mi mamá porque grabó a su hijo. Nuestras vidas corren peligro, estamos amenazadas por subir el video”, denunció en redes la hija de la mujer que grabó la agresión.

Carlos Pereyra ha sido identificado como un contratista del Gobierno de Morelos, de acuerdo con los datos que han trascendido. En tanto, Paola Mercenario, mamá del joven agresor, fue identificada como agente de seguro de MetLife gracias a su perfil en LinkedIn.

La gente se dio a la tarea de investigar y dieron con que la madre se llama Paola Mercenario, quien anteriormente agredió a una persona en una plaza de Cuernavaca. pic.twitter.com/icCOUjsgTq — Libro Negro (@Libro_negro_) November 29, 2023

A lo largo de este miércoles también salió a la luz un video del 2022 en el que se puede observar a Paola Mercenario golpear a una mujer en las inmediaciones de una plaza ubicada en Cuernavaca, Morelos, donde además se le puede escuchar referirse a la víctima como “hija de la chingada e hija de tu puta madre”, mientras la golpeaba y le advertía que no se metiera con su familia.

En tanto, al verse relacionada con Mercenario, la empresa aseguradora MetLife emitió su posicionamiento en el que se apunta que reprueban “de manera tajante cualquier acto de violencia”.

“Con relación a información que ha estado circulando en redes sociales sobre una agente independiente relacionada con MetLife, señalamos de manera contundente que este tipo de acciones y comportamientos no corresponden con nuestra política corporativa y los estrictos códigos de ética que nos rigen (sic)”, publicó MetLife en redes sociales.

Al igual que con Mercenario, internautas comenzaron a viralizar un clip en el que supuestamente se puede escuchar a Carlos Pereyra amenazar a otro guardia de seguridad de Lomas de Angelópolis y advertirle que “puedo pagar la multa que sea, la demanda que sea y partirte tu madre. Bájale de huevos. Cuando me veas en la moto, déjame entrar cabrón”.

🎥 Ahora Carlos Pereyra, papá del junior golpeador de Lomas de Angelópolis, saca su lado violento y amenaza a los trabajadores de la empresa de seguridad VIMA "Puedo pagar la multa que sea, la demanda que sea, y partirte tu m*dre" le grita a uno de los vigilantes Video:… pic.twitter.com/P22VPzDhGs — Almanaque | #Puebla (@AlmanaquePuebla) November 29, 2023

Por otra parte, ha trascendido que tanto Carlos Pereyra como Paola Mercenario recibieron un apoyo por parte del Gobierno de Morelos bajo el concepto de Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión, el primero en 2021 por 20 mil pesos y la segunda, quien además ha sido relacionada con el Partido Verde en dicho estado, en el 2022 por 50 mil pesos.

— Con información de AmbasManos