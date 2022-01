George Martin asegura que La casa del dragón, de HBO, es “oscura y visceral”

Madrid, 2 de enero (Europa Press).- Aunque HBO no ha puesto fecha de estreno a La Casa del Dragón, la única certeza es que se estrenará en 2022, George R.R. Martin ha tenido acceso exclusivo a material de la ficción liderada por Paddy Considine, Matt Smith, Emma D’Arcy y Olivia Cooke y ha dado su bendición. El autor aplaude la adaptación: “Es oscura, poderosa, visceral… tal como me gusta mi fantasía épica”, ha adelantado.

Ha sido en su blog donde el autor ha celebrado la adaptación televisiva de Fuego y sangre. “Estoy muy entusiasmado con lo que he visto de La Casa del Dragón, lo vale todo. De verdad, no soy objetivo. […] He visto un borrador del primer episodio. Me encantó. Es oscuro, poderoso, impulsivo, tal y como me gusta”, señaló.