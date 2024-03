Todo lo que no me deja olvidarte, un recorrido por el duelo, amor y amistad

El escritor y poeta Alberto Villarreal habló con SinEmbargo sobre su regreso a la narrativa, una segunda novela que sirve de espejo a su primera historia de hace ocho años.

Ciudad de México, 2 de marzo (SinEmbargo).– Alberto Villarreal está de vuelta con su segunda novela después de una pausa de ocho años en la que se centró en otros géneros como la poesía. Todo lo que no me deja olvidarte (Planeta) precisamente sintetiza el lenguaje poético que estuvo alimentando y al mismo tiempo la continuidad de su primera historia: Ocho lugares que me recuerdan a ti.

“La verdad es que yo disfruto muchísimo la poesía, disfruto leerla, disfruto escribirla y es donde me siento más cómodo, pero al mismo tiempo quiero probar cosas diferentes y el regresar a la novela, un poco se trata de eso, se trata de seguir explorando los géneros y las formas de contar las cosas”, comentó el autor en entrevista.

En esta nueva novela, Alberto Villarreal comparte una historia sobre el amor, la amistad y el crecimiento, en la que Édgar trata de sobrellevar el recuerdo de su exnovio Jorge cuya trágica muerte lo sumerge en un abandono interior, del que podrá recuperarse cuando se reencuentra con sus mejores amigos Santiago y Samanta, quienes le brindan su apoyo incondicional, organizan reuniones y salidas para ayudarlo a superar su tristeza, en donde un encuentro cambiará todo.

“Desde que escribí Ocho lugares que me recuerdan a ti sabía que el personaje de Edgar era muy interesante, quería seguir explorando lo que sucede desde la perspectiva de este personaje estaba clarísimo que tenía que rescatar a Edgar y quería a la vez que fuera una historia más madura, que los personajes crecían un poco conmigo, que esos ocho años que suceden en la vida real”, ahondó el autor.

No obstante, aclaró que pese al antecedente en su novela anterior Todo lo que no me deja olvidarte es un libro independiente.

“Los veo como libros espejos, son libros que están muy conectados, libros que comparten algunas ideas, pienso en que en este nuevo libro, aunque no es el tema principal, hay una parte en donde el protagonista visita un par de lugares que le recuerdan a este chico para poder enfrentarse a este recuerdo, como recordando, el protagonista, que eso fue lo que hicieron en Ocho lugares, el enfrentar el recuerdo a los fantasmas, recuperar estos sitios”.

Mientras en su primera novela exploraba la ruptura amorosa y ahora vemos esta despedida amorosa, “este ‘ya no te tengo porque ya no existes en el mundo’, que un poco terminar una relación es vivir un duelo por alguien que ya no existe, no es muy diferente el perder a alguien”.

“Esta historia que se crea, este lenguaje, al final del día el dolor es similar pero vivido de formas diferentes y, al mismo tiempo, son libros que a pesar de que hablan del amor romántico están fundados más sobre el amor en la amistad”.

Obed Rosas https://www.sinembargo.mx/author/obedrosas Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM. Estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras.