Policía israelí mata a 3 presuntos insurgentes palestinos en tiroteo en Cisjordania

JERUSALÉN, 2 de abril (AP).— Las fuerzas israelíes mataron a tres insurgentes palestinos en un tiroteo en la Cisjordania ocupada en la madrugada del sábado, dijo la policía, lo que eleva el temor a una nueva escalada de la violencia durante el mes sagrado del Islam, el Ramadán.

Según los medios israelíes, cuatro miembros de una unidad antiterrorista de la policía israelí resultaron heridos, uno de ellos de gravedad. Los agentes fueron atacados mientras trataban de arrestar a presuntos insurgentes en el norte de Cisjordania.

Las tensiones se han disparado en los últimos días luego de que agresores palestinos mataron a 11 israelíes en distintos ataques por todo el país. El sábado comienza el Ramadán, un mes de ayuno, oración y devoción religiosa para cientos de millones de musulmanes en todo el mundo. En el conflicto entre israelíes y palestinos, este suele ser un periodo de mayor fricción y confrontación.

La policía israelí dijo que los tres insurgentes formaban parte de una célula implicada en ataques recientes contra las fuerzas israelíes y planeaban otro que fue frustrado durante la operación conjunta del ejército e inteligencia en la madrugada del sábado.

Israeli occupation forces assassinated three Palestinian youths in a vehicle, held their bodies, confiscated their vehicle, and prevented paramedics from reaching the area at Arraba junction south of Jenin, occupied West Bank. pic.twitter.com/wIp34COixw

— PALESTINE SUNBIRD 🇵🇸 (@SBPal_Eng) April 2, 2022