Biden se endurece contra Israel y reclama ataque a ONG: “no fue un incidente aislado”

Madrid, 3 Abr. (EuropaPress).- El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha indicado que la investigación anunciada por las autoridades israelíes sobre por qué los vehículos de la ONG World Central Kitchen (WCK), dejando a siete de sus trabajadores muertos en la Franja de Gaza, fueron objeto de bombardeos “debe ser rápida, debe exigir responsabilidades y sus conclusiones deben hacerse públicas”, si bien ha sostenido que este caso “no se trata de un incidente aislado“.

Asimismo, ha sostenido que “Israel tampoco ha hecho lo suficiente para proteger a los civiles”, mientras que ha indicado que Washington “ha instado repetidamente a Israel a que desligue sus operaciones militares contra Hamás de las humanitarias, para evitar víctimas civiles”.

“Estados Unidos seguirá haciendo todo lo que esté en su mano para proporcionar ayuda humanitaria a los civiles palestinos de Gaza, por todos los medios disponibles. Seguiré presionando a Israel para que haga más por facilitar esa ayuda. Y estamos presionando mucho para lograr un alto el fuego inmediato”, ha concluido.

“These are the heroes of WCK. These 7 beautiful souls were killed by the IDF in a strike as they were returning from a full day's mission. Their smiles, laughter, and voices are forever embedded in our memories.” – Erin Gore, CEO. Read more: https://t.co/4f38RQ1l4I pic.twitter.com/neAsSzKVP5

Por su parte, llamó al chef asturiano José Andrés, fundador de dicha ONG, para trasladarle sus condolencias por la muerte de sus siete trabajadores que murieron en un ataque del Ejército de Israel contra el convoy en el que circulaban tras salir de un almacén tras descargar alimentos en la Franja de Gaza, en el marco de una misión humanitaria.

Biden se ha mostrado “indignado y con el corazón roto” por la muerte de los siete trabajadores humanitarios, entre los que se encuentra un estadounidense, que se encontraban proporcionando alimentos a civiles “en medio de una guerra”. “Eran valientes y desinteresados. Sus muertes son una tragedia”, ha afirmado.

El ataque ha tenido lugar en la zona de Deir al Balá, en el centro de la Franja de Gaza y, según la propia organización, los fallecidos tenían nacionalidad británica, polaca, australiana, palestina y estadounidense-canadiense. WCK ha explicado que el convoy, alcanzado al salir de un almacén tras descargar 100 toneladas de alimentos, estaba coordinado con el Ejército israelí.

I am outraged and heartbroken by the deaths of seven humanitarian workers from World Central Kitchen, including one American, in Gaza yesterday.

Incidents like yesterday’s simply should not happen.

Here is my full statement. pic.twitter.com/Nl2jq8wqTt

— President Biden (@POTUS) April 3, 2024