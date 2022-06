OMS: Van más de 500 casos de viruela del mono; “cualquiera puede infectarse”, alerta

Madrid, 2 de junio (Europa Press).- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha informado este miércoles que ya se han confirmado más de 500 casos de la viruela del mono en 30 países donde el virus no es endémico y ha insistido en que “cualquier persona” se puede infectar.

WHO is working with affected countries to stop transmission of #monkeypox (MPX), to provide accurate information to groups most at risk and to protect frontline health workers https://t.co/CBDuiLtHo4 pic.twitter.com/xayhFhxMZx

— World Health Organization (WHO) (@WHO) June 2, 2022