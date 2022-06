¿Cómo se extinguió el megalodón? El tiburón blanco pudo ser clave, revela estudio

Ciudad de México, 2 de junio (AS).- Los tiburones blancos pudieron contribuir a la desaparición del megalodón hace millones de años. Así lo destaca un estudio publicado por la revista Nature Communications, que resalta el hecho de que ambas especies competían por las mismas presas que poblaban los océanos.

Al mismo tiempo, mediante esta técnica de análisis, los expertos podrían identificar el tipo de dieta de estos tiburones, así como su posición en la cadena alimentaria. Así valoró el resultado del estudio Michael Griffiths, uno de los autores de la investigación. “Los valores de isótopos de zinc de los dientes de tiburón del Plioceno temprano de Carolina del Norte, sugieren que los niveles tróficos de los primeros tiburones blancos se solapan en gran medida con los del megalodón”.

