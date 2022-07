ASF detecta 9 millones por aclarar en sustitución de subestaciones eléctricas en AICM

El Informe de la Cuenta Pública 2021 encontró irregularidades durante los trabajos de sustitución de subestaciones eléctricas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como la falta de tableros y gabinetes, el pago por trabajos que no se llevaron a cabo, diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo verificado físicamente y falta de supervisión.

Ciudad de México, 2 de julio (SinEmbargo).– La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades por 9 millones 851 mil 808.59 pesos, que están pendientes por aclarar, en la sustitución de subestaciones eléctricas en el Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México, una obra que fue requerida para dotar a esta terminal aérea de “las condiciones adecuadas de fiabilidad de los equipos y componentes que conforman la infraestructura eléctrica y con esto evitar su obsolescencia actual”.

En la auditoría de cumplimiento a inversiones físicas: 2021-2-09KDN-22-0018-2022, contenida en la Cuenta Pública 2021, presentada este jueves, se encontró que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) realizó pagos improcedentes por un monto de 8 millones 654 mil 329 pesos por 14 equipos que no fueron localizados en la obra.

Este equipo faltante consiste en tableros y gabinetes que no fueron encontrados cuando personal del AICM y la ASF realizaron una visita de verificación física en el periodo del 6 al 8 de abril de 2022.

La Auditoría también comprobó que el Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” realizó un “pago improcedente” por un millón 18 mil 510 pesos por un concepto no previsto en el catálogo original núm. EXT-149 “suministro y fabricación de Parte Luz en fachada de la S.E. Alfa Nueva”, debido a que dichos trabajos no se llevaron a cabo.

En la Cuenta Pública se consigna además que se realizaron otros pagos improcedentes por 179 mil pesos: 98.7 mil pesos por el “suministro y colocación de cancelería tipo Louver en fachada” y 80.3 mil pesos por “puertas de acceso a subestación a base de herrería tipo Louver”. La Auditoría indicó que existen diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo verificado físicamente.

También se señaló que el AICM, por conducto de su residencia de obra, no exigió que la empresa de supervisión externa no cumplió con las funciones establecidas en su contrato como la revisión y autorización de planos as built al cierre de la obra; verificar el avance de la misma; dar respuestas a las solicitudes o dudas del contratista; analizar con la residencia de obra los problemas técnicos; y vigilar que la contratista cumpliera con los requisitos de seguridad e higiene hasta su total terminación, el cual se encuentra vigente no obstante el contrato de la empresa supervisora concluyó en agosto de 2021.

Con la sustitución de subestaciones eléctricas en el AICM se busca mejorar el suministro de energía, de manera que ésta sea segura, ecológica, continua y eficiente, en comparación con las subestaciones de tipo convencional, además de la sustitución de transformadores y plantas de emergencia, así como las acometidas, cableado, accesorios de media tensión y obra civil.

En octubre de 2021, la Auditoría encontró irregularidades en pagos por 27 millones 627 mil de pesos de pesos que se hicieron para los trabajos de ampliación de la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como en el desarrollo de los estudios de preinversión sobre daños estructurales y la sustitución de subestaciones eléctricas.

Con respecto a estos dos últimos rubros, la ASF detalló en ese entonces que las irregularidades ascendían a 21 millones 208 mil pesos, debido que se pagó por la totalidad de los alcances de los trabajos, cuando sólo se suministraron los equipos sin que éstos fueran instalados, ni se realizaran las pruebas necesarias.