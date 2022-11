Rebecca Jones es hospitalizada por una deficiencia pulmonar y neumonía; está estable

AS MÉXICO

La artista es atendida en el Hospital ABC de Observatorio y sus familiares han solicitado donadores de sangre; su agencia informó que su actual estado de salud es estable.

Por Dora Méndez

Ciudad de México, 2 de noviembre (ASMéxico).- Luego de que hace unas semanas, el actor Alejandro Camacho compartió que su exesposa Rebecca Jones volvió a enfermar de cáncer y que ella lo negara, ahora se dio a conocer que la actriz fue hospitalizada de emergencia y se encuentra en terapia intensiva. Te compartimos cuál es su estado actual salud y qué es lo que se sabe al respecto.

Por medio del programa matutino “Sale el Sol”, la periodista Joanna Vega-Biestro informó que la intérprete se encuentra delicada de salud y está siendo atendida en el Hospital ABC de Observatorio. Además de que sus familiares están solicitando apoyo, pues requiere de donadores de sangre.

“En sus cuentas oficiales no se ha dado aviso. Sin embargo, sabemos que por parte de su oficina se encuentra muy delicada. En las redes de ‘Sale el Sol’ vamos a informar dónde podrían acudir las personas a ayudar, porque sabemos que el estado de salud de Rebecca Jones es delicado”, dijo la presentadora del programa.

¿CUÁL ES SU ESTADO ACTUAL DE SALUD?

La agencia de manejo de artistas Prensa Danna emitió un comunicado en sus redes sociales, donde informó que la actriz presentó una deficiencia pulmonar y neumonía derivada de una infección.

Hasta este momento, la agencia reporta que el dictamen médico apunta a que el estado de salud de Rebecca Jones es estable.

Asimismo, Prensa Danna dio a conocer que será el único medio oficial de comunicación por donde se llevarán a cabo actualizaciones con respecto al estado de salud de la actriz, ya que está autorizada por su familia.

¿QUÉ DIJO ALEJANDRO CAMACHO SOBRE EL ESTADO DE SALUD DE JONES?

A mediados de agosto, el actor dio a conocer la noticia en una entrevista con el programa “Hoy” y compartió cuál es su estado actual de salud. “Rebecca está perfectamente bien, está trabajando, está con salud, efectivamente, tiene cáncer, pero es una mujer tan fuerte y tiene tanta fortaleza que está perfecta”, dijo el artista.

Luego de que las declaraciones del artista dieron mucho de qué hablar, Rebecca desmintió a su exesposo y aseguró que se encontraba bien de salud. “Bueno yo creo que mi palabra vale más, hice todas las declaraciones que tenía que hacer al respecto y eso es más valioso que todo, si ustedes le quieren dar más peso a una persona que no vive conmigo, que efectivamente es el padre de mi hijo, pero no vive conmigo, ni sabe nada de mi vida ni tiene porqué opinar acerca de mi salud, pues allá ustedes ¿Verdad?… Simplemente no tiene porqué opinar”, expresó la intérprete en un encuentro con la prensa.

