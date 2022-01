Vacuna COVID protege más a embarazadas y bebés si se inocula en el tercer trimestre

Madrid, 3 de enero (Europa Press).- La vacunación contra la COVID-19 en embarazadas ha resultado ser más eficaz cuando se inocula la inyección en el tercer trimestre del embarazo, aunque también ha logrado buenos resultados, pero algo inferiores, si el “pinchazo” se recibe al principio del embarazo o semanas antes de la gestación.

Así lo ha revelado una investigación del Centro Médico Weill Cornell (Nueva York), que se ha publicado en la revista Obstetrics & Gynecology. El estudio ha analizado los niveles de anticuerpos contra la proteína “spike” en la sangre de casi mil 400 mujeres embarazadas y en la sangre del cordón umbilical de sus bebés.

“Las mujeres a menudo preguntan cuál es el mejor momento de vacunación para el bebé; nuestros datos sugieren que es ahora”, ha comentado la profesora asistente de obstetricia y ginecología en Weill Cornell Medicine, Malavika Prabhu.

Todas las mujeres analizadas han sido vacunadas contra el SARS-CoV-2 durante el embarazo o seis semanas antes y dieron a luz después de 34 semanas o más de gestación. Así, la investigación ha revelado que los anticuerpos “anti spike” eran generalmente detectables en el momento del parto, en la sangre materna y del cordón umbilical, entre todas las mujeres completamente vacunadas, independientemente del momento de la primera dosis de la vacuna.

