“Fuiste todo para mí”: Amanda Miguel recuerda el día que conoció a Diego Verdaguer

Después de la muerte de su esposo, Diego Verdaguer, la también cantante Amanda Miguel ha compartido en sus redes sociales varias fotos y recuerdos con emotivos mensajes.

Por Dora Méndez

Ciudad de México, 3 de febrero (ASMéxico).- Tras el fallecimiento de Diego Verdaguer, su esposa Amanda Miguel ha sido la más afectada por la partida del cantante, por lo que ha encontrado en las redes sociales una forma de recordarlo y compartir con sus seguidores cómo se encuentra actualmente.

En su última publicación, la intérprete de “Él me mintió” compartió cómo fue el momento en el que lo conoció.

“Fuiste todo para mí. El click del primer día. Las ganas que traíamos los dos de vernos, de estar cerca uno del otro cada vez que el sol se despedía y comenzaba la noche”, escribió junto a una foto del cantante.

“Tu interés en mí, de cuidarme y guiarme dándome lo mejor, esas cenas y cafés planeando nuestro futuro por las callecitas hablando y soñando juntos, sin pensarlo iban poco a poco labrando nuestra unión. Te amo, Diego, me lo diste todo”, agregó la artista recordando el inicio de su relación.

Cientos de fans le enviaron mensajes de cariño a la intérprete, en estos momentos tan difíciles, pues es evidente la tristeza que siente, tras ver partir a quien fuera el amor de su vida, padre de su hija y compañero por más de cuatro décadas.

Por otro lado, días después de la muerte del compositor, Amanda también se tomó un tiempo para despedirlo con unas emotivas palabras. “Mi ángel, el único amor de mi vida. Me regalaste tu vida y tu ternura, fuiste mi maestro, mi confidente, mi socio y lo que más he amado en esta vida. Fuiste un gran padre, un hijo agradecido y amoroso, nos diste todo a todos, fuiste un amado amigo, un creador, un artista en toda la extensión y por todos lados me dejaste rodeada de tu protección y hoy no se como vivir sin tu hermosa presencia, tu amor y estética en nuestros próximos días”.

El artista falleció el pasado 27 de enero en Los Ángeles, California, debido a complicaciones de la COVID-19 que padecía. Luego de la noticia, surgieron muchas especulaciones sobre si estaba vacunado o no; incluso su agencia de representación y su hija menor, Ana Victoria, aseguraron que sí, pero su hija mayor indicó todo lo contrario.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.