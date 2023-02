BMW anuncia inversión de 800 mde para autos eléctricos en SLP; se crearán mil empleos

San Luis Potosí, 3 de febrero (PulsoSLP).- BMW Group anunció su interés por acelerar el crecimiento de la movilidad eléctrica y se está preparando para un nuevo impulso con su siguiente generación de vehículos, la nueva plataforma “Neue Klasse”, cuyos modelos totalmente eléctricos se producirán en San Luis Potosí.

Mediante un comunicado emitido a la par del anuncio oficial en sus instalaciones en San Luis Potosí, la compañía informó que tiene planeado que a finales del 2030, más del 50 por ciento de sus ventas mundiales de vehículos provenga de modelos totalmente eléctricos

“Estamos reconfigurando sistemáticamente nuestra red de producción para transitar hacia la movilidad eléctrica. En México, estamos invirtiendo 800 millones de euros en nuestra planta y creando cerca de mil nuevos empleos”, explicó Milan Nedeljkovic, miembro del Consejo de Administración de BMW AG responsable de Producción, durante un evento en San Luis Potosí al que asistieron el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y el Gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona.

Nedeljkovic añadió que los primeros modelos de la nueva plataforma saldrán de la línea de producción en su Planta en Debrecen, Hungría, a inicios de 2025, seguida por la planta principal en Múnich. “Lograremos volúmenes adicionales mediante la integración del “Neue Klasse” en la planta de San Luis Potosí a partir de 2027″.

Respecto a las cifras, se invertirán 800 millones de euros en San Luis Potosí. De esta cantidad, 500 millones estarán destinados a la construcción de un nuevo centro de producción de baterías de alto voltaje, ubicado en los terrenos de la planta en San Luis Potosí. El centro de producción abarcará una superficie de 85 mil metros cuadrados. Ahí trabajarán más de 500 empleados adicionales, produciendo baterías de última generación para vehículos totalmente eléctricos.

Actualmente en la planta, la cual entró en funcionamiento en 2019, cerca de tres mil empleados fabrican los BMW Serie 3, Serie 2 Coupé y el nuevo M2 –estos dos últimos, exclusivamente para el mercado global. “Está diseñada para ser altamente flexible, asegurando que sean necesarios sólo ajustes menores en el área de Carrocería y en el área de Ensamble para incorporar una nueva arquitectura de vehículo”, se precisó en el comunicado.

Plant San Luis Potosí 🇲🇽

We’re investing €800 million in our fully-electric models of Neue Klasse, our local high-voltage battery assembly. ⚡️ The plant in Mexico will create around 1,000 new jobs: https://t.co/LNE8DCBz7w#BMWGroup #emobility pic.twitter.com/tCYWf6fyh8

— BMW Group (@BMWGroup) February 3, 2023