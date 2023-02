Arturo Beltrán cacheteó a García Luna, me lo confirmaron fuentes, dice Ricardo Ravelo

Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).- Arturo Beltrán Leyva “cacheteó” a Genaro García Luna, el poderoso exsecretario de Seguridad Pública del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, con quien mantenía acuerdos para la libre operación de su célula que pertenecía al Cártel de Sinaloa, afirmó el periodista Ricardo Ravelo quien citó a fuentes.

Ravelo detalló que sus fuentes le informaron que Arturo Beltrán Leyva amenazó con asesinar a García Luna si este no cumplía con su parte del trato.

‘Te voy a matar, si no cumples los acuerdos te voy a decapitar’, entonces en ese momento Edgar Valdés Villarreal y el propio Sergio Villarreal le dijeron ‘no, por favor no lo mates, nos vamos a echar encima al Gobierno’”.

El nombre del periodista Ricardo Ravelo ha tomado relevancia luego de que el expolicía federal Francisco Cañedo Zavaleta, uno de los testigos que ha participado durante el juicio contra García Luna afirmara haber visto en un viaje a Cuernavaca al exfuncionario con los narcotraficantes Arturo Beltrán Leyva y Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie”.

Francisco Cañedo aseguró haber redactado un documento, el cual dijo, entregó a la entonces Diputada federal Layda Sansores, quien a su vez sugirió darle la carta a un periodista de Proceso, es decir Ravelo quien trabajó en el semanario.

Ricardo Ravelo precisó que no recibió el documento por parte de Layda Sansores, sino fue el propio Francisco Cañedo quien se lo entregó en una reunión que mantuvieron, junto a otros expolicías, en un restaurante de la Ciudad de México.

“Lo que debo de precisar es que el documento no me lo entregó Layda Sansores […] Acá existe la evidencia de una carta, una denuncia que me entregaron unos policías federales, entre ellos Francisco Cañedo con quienes me entrevisté en un Sanborns de la colonia Del Valle, pero no era el objetivo del reportaje que me habían encargado en la revista, me habían pedido que trabajara sobre los vínculos de García Luna con el narcotráfico”.