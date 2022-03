Ciudad de México, 3 de marzo (SinEmbargo/EFE).- Volodimir Zelenski, Presidente de Ucrania, pidió a su homólogo ruso, Vladímir Putin, salir de su país o entablar diálogo para negociar la situación respecto al conflicto existente entre ambas naciones.

Durante una conferencia de prensa, el Presidente ucraniano exhortó a Putin a sentarse a hablar frente a frente y solucionar la situación que ocurre, pues el mandatario ruso solamente ha negociado mediante la delegación en la frontera con Bielorrusia.

“¿Qué quieres de nosotros? Sal de nuestra tierra. Si no quieres irte ahora, siéntate conmigo en la mesa de negociaciones. Pero no a 30 metros de distancia, como con (el Presidente francés, Emmanuel) Macron y (Jefe de Gobierno alemán, Olaf) Scholz. Siéntate baja conmigo y habla. ¿De qué tienes miedo? No somos una amenaza para nadie”, declaró Zelenski a medios.