El 1er Encuentro de Fotoprotección Internacional reunió a especialistas destacados

De acuerdo con hechos clínicos y científicos sobre fotoprotección, se estima que 90 por ciento del envejecimiento prematuro de la piel es atribuible a la exposición solar.

Ciudad de México, 3 de marzo (SinEmbargo).- Esta semana se realizó en la Ciudad de México el 1er Encuentro de Fotoprotección Internacional en el que se contó con la presencia de destacados especialistas y comunidad médica especializada en el área de dermatología para informar y educar acerca de la fotoprotección. En este evento unieron esfuerzos la Asociación Nacional de la Industria Dermatológica y de Cosméticos de Tratamiento A.C. (ANIDERM) y los laboratorios líderes en Dermatología: ISDIN, PIERRE FABRE, GALDERMA, NAOS, CDM, ODELLIA, SVR, FEDELE, NENUFARM, UNIDERMA, ZALUZ, MARTIDERM y L´Oréal.

Entre los expertos que formaron parte de este primer encuentro estuvo la Dra. Susana Puig, jefa del servicio de Hospital Clínic, quien señaló que en España la incidencia real de cáncer de piel es infraestimada. Compartió que los fotoproctecores solares se empezaron a usar hasta los años 90, antes no era algo que se usara normalmente. Por otra parte, el Prof. Giovanni Pellacani, jefe del departamento de dermatología en Sapienza Università di Roma, señaló que en Italia el cáncer de piel es el segundo cáncer más diagnosticado en la población de jóvenes hombres, sin embargo, so se diagnostica a tiempo los melanomas pueden reducirse

Para hablar de México, el Dr. Jorge Ocampo, jefe de servicio de dermatología de la Facultad de medicina y hospital universitario de la UANL, compartió que a la gente joven no le preocupa el cáncer, si no un aspecto más estético como las manchas; desafortunadamente el cáncer en piel se está viendo cada vez en edades más tempranas. Destacó que en México hace falta la detección oportuna, ya que el cáncer de piel no molesta o da señales de dolor hasta que ya es avanzado y es cuando se acude al dermatólogo, el proceso de diagnóstico suele ser tardío. Las ciudades donde más se detecta este cáncer son Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

El Dr. Ocampo apuntó que las autoridades no suelen dar la importancia al cáncer de piel, a pesar de ser un problema de salud importante, por lo que es importante crear mayor conciencia en la población. Exponerse al sol puede causar fotoenvejecimiento prematuro y manchas que a la larga pueden convertirse en cáncer de piel. Destaco que los cánceres son cada vez más agresivo porque no se detectan a tiempo.

Dentro de los especialistas también estuvo la Dra. Paula Torres, médico cirujano especialista en dermatología, quien enfatizó que hay que usar el fotoprotecor diario, en cara, escote, cuello y brazos. Lo ideal es retocar a lo largo del día, din embargo, el colocar protector una vez al día ya brinda cierta protección, si se retoca se garantiza que la protección continúe. Para crear conciencia es relevante romper el paradigma del bronceado.

De acuerdo con hechos clínicos y científicos sobre fotoprotección, se estima que 90 por ciento del envejecimiento prematuro de la piel es atribuible a la exposición solar, por lo que la adopción de medidas de fotoprotección efectivas resultó uno de los principales objetivos a largo plazo del encuentro.

Entre los expertos que también estuvieron el Dr. Sergio Schalka, de Brasil, la Dra. Elisa Vega de México y el Dr. Henry Lim de Estados Unidos.