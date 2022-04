Vicente Fernández recibe un Grammy póstumo por el álbum “A Mis 80’s”

Todos los focos apuntan a las jovencísimas Billie Eilish y Olivia Rodrigo para alzarse con el gramófono en la categoría de álbum del año.

– Información en desarrollo

Ciudad de México, 3 de abril (EFE/SinEmbargo).- La variante ómicron y el aumento del número de contagios en Los Ángeles hicieron que los premios Grammy, los más reputados del ámbito musical a nivel mundial, se mudaran a Las Vegas, y la gran fecha ha llegado. Ya está todo dispuesto en la ciudad del pecado para la celebración.

Al habitual trasiego de turistas y estudiantes disfrutando de sus vacaciones de primavera por el conocido bulevar Las Vegas y la calle Flamingo se les añade en este domingo soleado el aderezo de diversos luminosos y letreros que recuerdan que la 64 edición de los Grammy es hoy en el MGM Grand Garden Arena a partir de las 17:00 hora local (1:00 GMT del lunes).

Un reciento con capacidad para casi 17 mil espectadores y que acogerá unos premios que no tienen claramente definidos a sus vencedores en las cuatro categorías principales: mejor canción del año, mejor grabación, álbum del año y mejor nuevo artista.

Todos los focos apuntan a las jovencísimas Billie Eilish y Olivia Rodrigo para alzarse con el gramófono en la categoría de álbum del año.

Previo a la ceremonia, los Grammy revelaron los nombres de los primeros ganadores de las categorías Mejor Actuación de Dúo/Grupo Country, Mejor Actuación solista Country, Mejor Álbum de Jazz Latino, Mejor Canción Country, Mejor Álbum Americano, Mejor Álbum de Blues Tradicional, Mejor Álbum Reggae, Mejor Canción Electrónica, Mejor álbum Electrónica y Mejor Álbum Blues Contemporáneo.

En tanto, el mexicano Vicente Fernández ganó un Grammy póstumo al mejor disco de música regional mexicana por “A Mis 80’s”, el último disco que publicó antes de su fallecimiento a finales del año pasado.

La 64 edición de los Grammy intentará atraer a la audiencia tan solo una semana después de unos Óscar que siguen acaparando comentarios por la famosa bofetada de Will Smith a Chris Rock.

Entre las actuaciones que se podrán disfrutar este domingo en la entrega de los Grammy se encuentran J Balvin, Maria Becerra, John Legend, Silk Sonic, Carrie Underwood, Billie Eilish, Lil Nas X, Olivia Rodrigo, BTS, Jack Harlow, Brothers Osborne y H.E.R.

A continuación compartimos la lista de los artistas que se alzaron como ganadores en la 64 edición de los Premios Grammy.

GRABACIÓN DEL AÑO

“I Still Have Faith In You” – ABBA

“Freedom” – Jon Batiste

“I Get A Kick Out Of You” – Tony Bennett & Lady Gaga

“Peaches” – Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon

“Right On Time” – Brandi Carlile

“Kiss Me More” – Doja Cat Featuring SZA

“Happier Than Ever” – Billie Eilish

“Montero” (Call Me By Your Name) – Lil Nas X

“Drivers license” – Olivia Rodrigo

“Leave The Door Open” – Silk Sonic

ÁLBUM DEL AÑO

“We Are” – Jon Batiste

“Love For Sale” – Tony Bennett & Lady Gaga

“Justice” (Triple Chucks Deluxe) – Justin Bieber

“Planet Her” (Deluxe) – Doja Cat

“Happier Than Ever” – Billie Eilish

“Back Of My Mind” – H.E.R.

“Montero” – Lil Nas X

“Sour” – Olivia Rodrigo

“Evermore” – Taylor Swift

“Donda” – Kanye West

CANCIÓN DEL AÑO

“Bad Habits” – Ed Sheeran

“A Beautiful Noise” – Alicia Keys & Brandi Carlile

“Drivers license” – Olivia Rodrigo

“Fight For You” – H.E.R.

“Happier Than Ever” – Billie Eilish

“Kiss Me More” – Doja Cat Featuring SZA

“Leave The Door Open” – Silk Sonic

“Montero” (Call Me By Your Name) – Lil Nas X

“Peaches” – Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon

“Right On Time” – Brandi Carlile

MEJOR NUEVO ARTISTA

Arooj Aftab

Jimmie Allen

Baby Keem

FINNEAS

Glass Animals

Japanese Breakfast

The Kid LAROI

Arlo Parks

Olivia Rodrigo

Saweeti

MEJOR PERFORMANCE SOLITARIO POP

“Anyone” – Justin Bieber

“Right On Time” – Brandi Carlile

“Happier Than Ever” – Billie Eilish

“Positions” – Ariana Grande

“Drivers License” – Olivia Rodrigo

MEJOR PERFORMANCE DE DÚO/GRUPO POP

“I Get A Kick Out Of You” – Tony Bennett & Lady Gaga

“Lonely” – Justin Bieber & benny blanco

“Butter” – BTS

“Higher Power” – Coldplay

“Kiss Me More” – Doja Cat Featuring SZA

MEJOR ÁLBUM VOCAL TRADICIONAL POP

“Love For Sale” – Tony Bennett & Lady Gaga

“Til We Meet Again (Live)” – Norah Jones

“A Tori Kelly Christmas” – Tori Kelly

“Ledisi Sings Nina” – Ledisi

“That’s Life” – Willie Nelson

“A Holly Dolly Christmas” – Dolly Parton

MEJOR ÁLBUM LOCAL POP

“Justice (Triple Chucks Deluxe)” – Justin Bieber

“Planet Her” (Deluxe) – Doja Cat

“Happier Than Ever” – Billie Eilish

“Positions” – Ariana Grande

“Sour” – Olivia Rodrigo

MEJOR PERFORMANCE ROCK

“Shot In The Dark” – AC/DC

“Know You Better” (Live From Capitol Studio A) – Black Pumas

“Nothing Compares 2 U” – Chris Cornell

“Ohms” – Deftones

“Making A Fire” – Foo Fighters

MEJOR CANCIÓN ROCK

“All My Favorite Songs” – Weezer

“The Bandit” – Kings Of Leon

“Distance” – Mammoth WVH

“Find My Way” – Paul McCartney

“Waiting On A War” – Foo Fighters

MEJOR ÁLBUM ROCK

“Power Up” – AC/DC

“Capitol Cuts” (Live From Studio A) – Black Pumas

“No One Sings Like You Anymore Vol. 1” – Chris Cornell

“Medicine At Midnight” – Foo Fighters

“McCartney III” – Paul McCartney

MEJOR ÁLBUM DE POP LATINO

“Vértigo” – Pablo Alborán

“Mis amores” – Paula Arenas

“Hecho a la antigua” – Ricardo Arjona

“Mis manos” – Camilo

“Mendó” – Alex Cuba

“Revelación” – Selena Gomez

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA URBANA

“Afrodisíaco” – Rauw Alejandro

“El último tour del mundo” – Bad Bunny

“José” – J Balvin

“KG0516” – Karol G

“Mendó” – Alex Cuba

“Sin miedo (del amor y otros demonios)” – Kali Uchis

MEJOR ÁLBUM DE ROCK LATINO O ALTERNATIVO

“Deja” – Bomba Estéreo

“Mira lo que me hiciste hacer” (Deluxe) – Diamante Eléctrico

“Origen” – Juanes

“Calambre” – Nathy Peluso

“El madrileño” – C. Tangana

“Sonidos de Karmática Resonancia” – Zoé

MEJOR ÁLBUM REGIONAL MEXICANO

“Antología de la música ranchera Vol.2” – Aida cuevas

“A mis 80′s” –Vicente Fernández

“Seis” – Mon Laferte

“Un canto por México Vol.2” – Natalia Lafourcade

“Ayayay! (Super deluxe)” – Christian Nodal

MEJOR ÁLBUM TROPICAL LATINO

“Salswing” – Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta

“En cuarentena” – El gran combo de Puerto Rico

“Sin salsa no hay paraíso” – Aymée Nuviola y Colegas

“Gilberto Santa Rosa Live from Peru” – Tony Succar

MEJOR PERFORMANCE R&B

“Lost You” – Snoh Aalegra

“Peaches” – Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon

“Damage” – H.E.R.

“Leave The Door Open” – Silk Sonic

“Pick Up Your Feelings” – Jazmine Sullivan

MEJOR PERFORMANCE TRADICIONAL R&B

“I Need You” – Jon Batiste

“Bring It On Home To Me” – BJ The Chicago Kid, PJ Morton & Kenyon Dixon Featuring Charlie Bereal

“Born Again” – Leon Bridges Featuring Robert Glasper

“Fight For You” – H.E.R.

“How Much Can A Heart Take” – Lucky Daye Featuring Yebba

MEJOR CANCIÓN R&B

“Damage” – H.E.R.

“Good Days” – SZA

“Heartbreak Anniversary” – Giveon Leave

“The Door Open” – Silk Sonic

“Pick Up Your Feelings” – Jazmine Sullivan

MEJOR ÁLBUM R&B

“Temporary Highs In The Violet Skies” – Snoh Aalegra

“We Are – Jon Batiste

“Gold-Diggers Sound” – Leon Bridges

“Back Of My Mind” – H.E.R.

“Heaux Tales” – Jazmine Sullivan

MEJOR PERFORMANCE RAP

“Family Ties” – Baby Keem Featuring Kendrick Lamar

“Up” – Cardi B

“M Y . L I F E” – J. Cole Featuring 21 Savage & Morray

“Way 2 Sexy” – Drake Featuring Future & Young Thug

“Thot S***” – Megan Thee Stallion

MEEJOR CANCIÓN RAP

“Bath Salts” – DMX Featuring Jay-Z & Nas Best

“Friend” – Saweetie Featuring Doja Cat

“Family Ties” – Baby Keem Featuring Kendrick Lamar

“Jail” – Kanye West Featuring Jay-Z

“M Y . L I F E” – J. Cole Featuring 21 Savage & Morray

MEJOR ÁLBUM RAP

“The Off-Season” – J. Cole

“Certified Lover Boy” – Drake

“King’s Disease II” – Nas

“Call Me If You Get Lost” – Tyler, The Creator

“Donda” – Kanye West

MEJOR ÁLBUM DE TEATRO MUSICAL

“Andrew Lloyd Webber’s Cinderella”

“Burt Bacharach and Steven Sater’s Some Lovers”

“Girl From The North Country”

“Les Misérables: The Staged Concert” (The Sensational 2020 Live Recording)

“Stephen Schwartz’s Snapshots”

“The Unofficial Bridgerton Musical”

MÚSICA PARA MEDIOS VISUALES

Cruella

Dear Evan Hansen

In The Heights

One Night In Miami…

Respect – Jennifer Hudson

Schmigadoon! Episode 1

The United States Vs. Billie Holiday – Andra Day

MEJOR ÁLBUM DE BANDA SONORA PARA MEDIO VISUAL

Bridgerton – Kris Bowers

Dune – Hans Zimmer

The Mandalorian: Season 2 – Vol. 2 (Chapters 13-16) – Ludwig Göransson

The Queen’s Gambit – Carlos Rafael Rivera

Soul – Jon Batiste, Trent Reznor & Atticus Ross

MEJOR CANCIÓN ESCRITA PARA MEDIO VISUAL

“Agatha All Along” para WandaVision – Kristen Anderson-Lopez & Robert Lopez Featuring Kathryn Hahn, Eric Bradley, Greg Whipple, Jasper Randall & Gerald White

“All Eyes On Me” para Inside] – Bo Burnham

“All I Know So Far” para P!NK: All I Know So Far – H.E.R.

“Here I Am” para Respect – Jennifer Hudson

“Speak Now” para One Night In Miami… – Leslie Odom, Jr.