Asesino prófugo es abatido a disparos tras matar a una familia y robar su camioneta

Por Terry Wallace

TEXAS, 3 de junio (AP).- Un asesino convicto que estaba prófugo desde que escapó de un autobús de la cárcel luego de apuñalar a su conductor el mes pasado, fue abatido a disparos el jueves en la noche tras matar a una familia de cinco personas y robar su camioneta de una cabaña rural de fin de semana, explicó el vocero del sistema penitenciario de Texas.

Gonzalo López, de 46 años, fue baleado alrededor de las 22:30 horas del jueves en Jourdanton, Texas, a unos 55 kilómetros al sur de San Antonio, dijo Jason Clark, portavoz del Departamento de Justicia Penal de Texas.

López murió a unos 354 kms al sureste de Centerville, Texas, donde según Clark, había asesinado a una familia de cinco miembros de Houston en su cabaña y había sustraído su camioneta.

Escaped inmate Gonzalo Lopez is suspected of five new murders after two adults and three children in the vicinity of where authorities have been searching were found dead.

More: https://t.co/8bKZySs8G9@BrianEntin @TVAshleigh#Banfield pic.twitter.com/ucEO3V8lFU

— NewsNation (@NewsNation) June 3, 2022