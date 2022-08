Nancy Pelosi abandona Taiwán después de una polémica visita de menos de 24 horas

MADRID, 3 (EUROPA PRESS).- La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha abandonado este miércoles Taiwán tras una polémica visita que ha sido duramente condenada por le Gobierno chino y que ha durado menos de 24 horas.

En la que ha sido la primera visita en 25 años de un presidente de la Cámara Baja estadounidense, Pelosi ha garantizado a las autoridades taiwanesas que Estados Unidos “no abandonará” a la isla a medida que China prepara una serie de ejercicios militares a partir de este jueves cerca del territorio.

Pelosi se dirige ahora a Corea del Sur en el marco de su gira por Asia, que la llevó previamente a Singapur y Malasia, según informaciones de la cadena de televisión CNN. Pekín, por su parte, ha insistido en que la decisión de visitar Taiwán tendrá “repercusiones severas sobre las relaciones ente las partes”.

Our delegation had the distinct privilege of meeting with the President of Taiwan @Iingwen today.

We discussed how America & Taiwan can deepen our economic ties, further strengthen our security partnership & defend our shared democratic values. pic.twitter.com/VL509UYK4x

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 3, 2022