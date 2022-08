Pelosi llega a Taiwán a pesar de las serias advertencias de China... y de Rusia

Por Huizhong Wu y Eileen Ng

Taipéi, Taiwán (AP) — La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, arribó a Taiwán el martes por la noche, siendo el funcionario electo de mayor jerarquía de Estados Unidos en los últimos 25 años que visita la isla reclamada por China.

La visita de Pelosi ha elevado las tensiones entre Beijing y Washington. China reclama a Taiwán como parte de su territorio, al que anexará por la fuerza en caso de necesidad, y considera que las visitas de funcionarios extranjeros constituyen un reconocimiento de la soberanía de la isla.

China había advertido que tomaría “medidas resueltas y enérgicas” si Pelosi realizaba el viaje. El Gobierno del Presidente Joe Biden no la exhortó explícitamente a cancelarlo, pero le aseguró a Beijing que no significaba un cambio en la política estadounidense con respecto a Taiwán.

Our delegation’s visit to Taiwan honors America’s unwavering commitment to supporting Taiwan’s vibrant Democracy.

Our discussions with Taiwan leadership reaffirm our support for our partner & promote our shared interests, including advancing a free & open Indo-Pacific region.

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 2, 2022