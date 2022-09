FOTOS: NASA muestra antes y después de Pakistán luego de ser azotado por inundaciones

Ciudad de México, 3 de septiembre (RíoDoce).- El Observatorio de la Tierra de la NASA difundió impresionantes imágenes que muestran el antes y después del territorio de Pakistán afectado por inundaciones provocadas por lluvias monzónicas que abruman al país desde hace unas semanas.

Desde mediados de junio de 2022, Pakistán ha sufrido por lluvias monzónicas extremas que provocaron las peores inundaciones registradas en el país en una década.

Según la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Pakistán, las inundaciones afectaron a más de 33 millones de personas y destruyeron o dañaron más de un millón de casas.

These false-color Landsat images, acquired on August 4 and 28, show the devastating flooding in Pakistan in deep blue. The country has been drenched by extreme monsoon rains since June causing the worst flooding in a decade. https://t.co/xDMfV5V1El pic.twitter.com/FRLbZOgfYP

Las imágenes en “falso color” difundidas por la NASA adquiridas por Operational Land Imagers instalado en los satélites Landsat 8 y Landsat 9, combinan luz infrarroja de onda corta, infrarroja cercana y roja para distinguir mejor las aguas de inundación (azul profundo) más allá de sus canales naturales.

Las peores inundaciones ocurrieron a lo largo del río Indo en las provincias de Punjab, Khyber Pakhtunkhwa, Baluchistán y Sindh. En lo que va del año, las provincias de Baluchistán y Sindh han recibido entre cinco y seis veces el promedio de precipitaciones de los últimos 30 años. La mayor parte llegó en las lluvias monzónicas de verano.

Según ReliefWeb , en todo el país, las inundaciones han provocado la destrucción de 150 puentes y tres mil 500 kilómetros de carreteras, y se han perdido más de 700 mil cabezas de ganado y dos millones de acres de cultivos y huertas.

These images show part of Pakistan before and after extreme monsoon rains triggered widespread flooding in August. Described as an “unprecedented climate catastrophe” by @UN, the floods follow a period of intense heat and drought in the country: https://t.co/PdJYhpz1Np pic.twitter.com/SJXPM28uEH

— NASA Climate (@NASAClimate) September 2, 2022