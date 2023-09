VIDEO FUERTE: Una avioneta cae luego de revelar sexo de bebé en Sinaloa; piloto muere

Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).- Una avioneta que revelaba el sexo de la bebé de una pareja embarazada se desplomó en la comunidad de La Palma, en Navolato, Sinaloa.

Ayer en la tarde, una pareja realizó una fiesta de revelación del sexo de su bebé, en donde contrataron una avioneta que dejara caer polvo de color rosa o azul, la cual se desplomó segundos después de haber cumplido su misión en la fiesta.

De acuerdo con los reportes, el piloto perdió la vida en la maniobra, tras fallas técnicas en el trayecto, lo que provocó que cayera la avioneta y él falleciera.

En el video compartido en redes sociales, se observa a la pareja embarazada delante de un letrero que dice “Oh, Baby”, que festeja tras la revelación del polvo rosa, que indica que su bebé será niña.

En el video, de apenas 20 segundos, se puede ver la avioneta que alcanza a arrojar los polvos en color rosa, y luego da una vuelta y cae a unos metros de donde se realiza la fiesta.

Tras el accidente, las y los asistentes de la celebración pidieron ayuda a los cuerpos de rescate, quienes trasladaron al piloto a un hospital de la cabecera municipal de Navolato, sin embargo, falleció minutos después.

A Piper PA-25-235 Pawnee, XB-ABM,

crashed at San Pedro, Navolato, Sinaloa, Mexico

during firefighting display.

Left-hand wing structure failed during a pull-up. pic.twitter.com/8DylEF3eex

— Eli Zusman (@muki46) September 3, 2023