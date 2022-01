América inicia el año con 2.4 millones de muertes COVID y Ómicron a todo lo que da

Redacción América, 4 ene (EFE).- América comenzó el año con más de 102 millones de casos de coronavirus y 2.4 millones de muertos por la enfermedad, en un momento en el que la variante Ómicron toma fuerza en el continente al hacer presencia en 18 territorios.

En general, la COVID-19 deja hasta este lunes 102 millones 287 mil 397 personas contagiadas y 2 millones 404 mil 354 fallecidas en el continente, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Además, datos de la alemana Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID) señalan que ya hay presencia de ómicron en Estados Unidos, Canadá, México, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Brasil y Venezuela.

También, se han detectados positivos en la Guayana Francesa, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, San Cristóbal y Nieves, Martinica y San Vicente y Las Granadinas.

DE REGRESO A LOS CIERRES POR LA COVID-19

Estados Unidos, el país más afectado del mundo por el virus, ha visto en el comienzo del año estropeada su intención de regresar a la normalidad.

Solo en la capital económica del país, Nueva York, se presentan niveles récord de contagios (85 mil el pasado sábado) y un claro aumento de las hospitalizaciones (9 mil 500 este lunes), por encima del “pico invernal” de 2021.

Lo anterior hizo que muchas empresas esta semana regresaran al teletrabajo, una fórmula que poco a poco habían abandonado durante 2021 y que esperaban desterrar en 2022.

Otro drama se vive en la aviación, un sector en el que la combinación del temporal de viento y nieve más la expansión del coronavirus llevó a que este lunes de los 4 mil 347 vuelos cancelados a nivel mundial, 2.790 tuvieran como origen o destino aeropuertos estadounidenses.

También, el musical “Mrs. Doubtfire”, de Broadway, anunció que parará durante nueve semanas por la oleada del virus, que ya ha provocado numerosas suspensiones temporales y cierres prematuros de otros musicales en la meca del teatro.

Otra noticia tiene que ver con el Secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, quien reveló a última hora del domingo que dio positivo para COVID-19 en un test que se hizo tras presentar síntomas mientras se encontraba de vacaciones navideñas en su casa.

I tested positive this morning for COVID-19. I requested the test today after exhibiting symptoms while at home on leave. My symptoms are mild, and I am following my physician’s directions. 1/7

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) January 3, 2022