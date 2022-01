Enríquez dice que en Morena Durango hubo fraude; no descarta regresar a MC

José Ramón Enríquez afirmó que Morena ya tenía designados a sus candidatos desde cuatro días antes de que se hiciera el anuncio, en los últimos días de diciembre, y afirmó que el partido argumentó el uso del criterio de paridad de género sin tomar en cuenta las posibilidades de las candidatas en cada estado.

Ciudad de México, 4 de enero (SinEmbargo).- El Senador José Ramón Enríquez, aspirante a la gubernatura de Durango, aseguró que la Comisión de Elecciones de Morena llevó a cabo un montaje para designar a sus candidatos para los gobiernos que se renovarán el próximo año. Además, no descartó la posibilidad de buscar la candidatura con otro partido, en este caso Movimiento Ciudadano, de cuya bancada en la Cámara Alta formó parte antes de sumarse a la de Morena.

“La pregunta siempre fue qué pasó el 22 de diciembre. Hay cosas que rompen con cualquier armonía de la política y del ser humano. El comportamiento que tuvo la Comisión Nacional de elecciones de Morena fue un montaje, una simulación, un engaño. Ya se tenían definidos a los candidatos de Oaxaca y Durango el día 18, cuatro días antes de la designación formal”, indicó el Senador en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas, que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

A pregunta expresa de Alejandro Páez si buscaría la candidatura del estado impulsado por otro partido, José Ramón Enríquez indicó que no puede adelantarse a los hechos, pero tampoco descartó la posibilidad.

“No nos podemos adelantar a estas circunstancias. Nosotros estamos obedeciendo lo que se resolvió en la asamblea informativa. No podemos tener incongruencia en lo que decimos y en lo que hacemos y en ese sentido la opinión se va a respetar. Tenemos que ver más por el pueblo de Durango que por la posición personal”.

El doctor Enríquez recalcó que Morena ya tenía designados a sus candidatos desde cuatro días antes de que se hiciera el anuncio y afirmó que el partido argumentó el uso del criterio de paridad de género sin tomar en cuenta las posibilidades de las candidatas en cada estado.

“Resulta que se ha demostrado que los candidatos ya estaban designados antes de que terminara el levantamiento de la encuesta de Durango, porque el levantamiento terminó el día 18 en el estado. Las encuestas las ganamos, pusieron un criterio opaco, oscuro, que no existía, que no estaba definido. Usaron un criterio de paridad de género en Durango, mientras que en Oaxaca usaron el mismo criterio pero al contrario, es decir, el que ganó la encuesta y no se utilizó el criterio en función de la posibilidad de triunfo de una mujer”.

El Senador resaltó que a pesar de los diversos señalamientos que existen por las irregularidades cometidas en el proceso de elección de los candidatos, Morena ha permanecido en silencio.

“Tenemos a un partido que no ha declarado ante las evidencias que ha presentado Susana Harp, Maki Ortiz (en Tamaulipas) y un servidor. Es importante decir que hay una incongruencia ante lo que incluso el día de hoy en la conferencia de prensa mañanera, el Presidente López Obrador sigue insistiendo que el instrumento es precisamente la encuesta”.

Morena, el partido fundado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, cerró el año con divisiones en su interior a causa de la designación de las candidaturas a las gubernaturas que estarán en juego el próximo año.

En tanto, las principales fuerzas políticas de oposición ya han comenzado a jugar sus cartas conformando una alianza impulsada por intelectuales y empresarios que busca reducir la presencia de Morena.

La designación de candidaturas en Morena para la elección de 2022 generó división e inconformidades dentro del partido con impugnaciones en tres de los seis estados que renovarán gubernatura este año: Durango, Oaxaca y Tamaulipas, entidades en donde esta fuerza política tiene posibilidades de ganar.

En Durango el Senador José Ramón Enríquez se erigió como el ganador para competir por la gubernatura del estado, sin embargo, acusó a la dirigencia morenista de designar de manera previa y premeditada a Marina Vitela como candidata oficial para esos comicios.

El pasado 27 de diciembre José Ramón Enríquez exigió a su partido, Morena, respetar el resultado de las encuestas realizadas que lo colocaban como candidato a la gubernatura de Durango, y adjuntó una advertencia a la dirigencia nacional que volvió a repetir en la plática con Los Periodistas: “A ver quién amarra al tigre que han desatado”.

El legislador detalló que como parte de su demanda se ha conformado una caravana que partió en días pasados de la capital duranguense con rumbo a la sede nacional de Morena para exigir que se respete el resultado obtenido por medio de las encuestas levantadas, además interpuso una impugnación formal ante la Comisión Nacional de Elecciones del partido.