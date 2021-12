Hasta 2021, todo bien. Creciendo. Pero pleitos internos amenazan al partido oficial

Pese a que Morena cerrará este 2021 con 16 gubernaturas y una mayoría en las cámaras de Diputados y Senadores, la crisis interna que mantiene podría poner en riesgo la elección de 2022, en donde estarán en juego seis gubernaturas, y la aprobación de la Reforma Eléctrica, una iniciativa crucial para el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ciudad de México, 29 de diciembre (SinEmbargo).– Morena, el partido fundado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, está por cerrar el año con divisiones en su interior a causa de la designación de las candidaturas a las gubernaturas que estarán en juego el próximo año, con el proceso presidencial de 2024 más presente que nunca y con el reto de sacar adelante la Reforma Eléctrica en 2022.

En este contexto, las principales fuerzas políticas de oposición ya han comenzado a jugar sus cartas conformando una alianza impulsada por intelectuales y empresarios que busca reducir la presencia de Morena. En tanto, el partido guinda cuenta por un lado con el mayor número de gubernaturas (16), diputados (252) y senadores (61), y por el otro atraviesa por una crisis interna que pondría en riesgo las principales reformas del Ejecutivo y que al mismo tiempo puede impactar la sucesión presidencial, coinciden especialistas y reconocen sus militantes.

Haciendo una autocrítica hacia su partido, Citlalli Hernández Mora, Secretaria General de Morena, admitió que tienen que fortalecer su capacidad territorial y no convertirse en un partido que sólo sirva para obtener cargos políticos.

“Morena tiene que fortalecer su capacidad territorial y aferrase a no repetir los vicios de la política tradicional. Tiene que generar espacios constantes de crítica y autocrítica para no convertirse en un partido electoral y seguir siendo un partido en movimiento”, destacó en entrevista.

Telésforo Nava, profesor especialista en política de izquierda de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), refirió a su vez en que dentro de Morena hay divisiones, donde cada grupo lucha por cargos políticos.

“Morena no es un partido en la acepción clásica de la ciencia política, es una maquinaria electoral que en los últimos años construyó Andrés Manuel y él es quien tiene el verdadero poder, aunque dentro hay divisiones y agarrones”, dijo en entrevista.

Como él, otros analistas coinciden en que gran parte de los conflictos internos de Morena se deben a la débil dirigencia de Mario Delgado Carrillo, quien asumió la presidencia nacional del partido en octubre de 2020.

“Lamentablemente todo el éxito de Morena está ligado al carisma de una persona que es el Presidente”, destacó en una entrevista publicada en SinEmbargo Fernando Dworak, analista y consultor político independiente. “Delgado viene del círculo de Manuel Camacho y de Ebrard, forma parte de ese grupo y ha tenido que gobernar el partido en el entendido de que son varias facciones. Hay muchos grupos al interior de Morena que tienen una idea de partido cada uno”.

Dworak planteó que para que Morena conserve el poder en 2024 debe haber una autocrítica: “Tiene que imaginarse después de López Obrador, ¿qué son?, ¿qué representan?, ¿cómo van a hacer su propia vida interna?, ¿quiénes serán sus líderes?, ¿qué será Morena una vez que el Presidente salga de la escena política?

“Morena vive un momento de profundo divorcio entre una elite simuladora y unas bases decepcionadas de todo el partido, salvo el Presidente de la República”, consideró en entrevista Gibrán Ramírez Reyes. “Como partido o movimiento no tenemos vida orgánica”, señaló el politólogo y militante de Morena vía WhatsApp. ¿Estás harto/a de que los chapulines y los oportunistas quieran apropiarse de @PartidoMorenaMx?😡 ¿Crees que es importante contar con un partido-movimiento robusto y fuerte para defender los triunfos de la Cuarta Transformación y los logros del gobierno de @lopezobrador_ ?👊 🧵 pic.twitter.com/dWfGWmGLcl — John M. Ackerman (@JohnMAckerman) December 16, 2021

Actualmente en Morena militan 466 mil 931 personas, de los cuales 219 mil 581 afiliados son hombres y 247 mil 350 mujeres, de acuerdo con el padrón registrado ante el Instituto Nacional Electoral (INE), pero este número podría aumentar cuando concluyan su proceso de afiliación interna, la cual prevé la credencialización de cada miembro.

2021: MAYORÍA EN CÁMARAS, PERO RETROCESO EN CDMX

Con la ola lopezobradorista, Morena arrasó en las elecciones de 2018 y 2021, y actualmente tiene gobernadores en la Ciudad de México (Claudia Sheinbaum Pardo), Veracruz (Cuitláhuac García Jiménez), Tabasco (Carlos Manuel Merino Campos), Chiapas (Rutilio Escandón Cadenas), Puebla (Miguel Ángel Barbosa), Baja California (Marina del Pilar Ávila), Baja California Sur (Víctor Manuel Castro), Campeche (Layda Sansores), Colima (Indira Vizcaíno), Guerrero (Evelyn Salgado Macedonio), Michoacán (Alfredo Ramírez Bedolla), Nayarit (Miguel Ángel Navarro), Sinaloa (Rubén Rocha), Sonora (Alfonso Durazo), Tlaxcala (Lorena Cuéllar) y Zacatecas (David Monreal).

También conservó mayoría en las cámaras de Diputados (252 de 500) y Senadores (61 de 128), como se muestra en los siguientes gráficos.

Sin embargo, en la pasada elección de junio lo perdió casi todo en la Ciudad de México: de las 16 alcaldías en disputa, la coalición “Va por México” ganó ocho, el PAN se llevó una y Morena –que controlaba 14 alcaldías– sólo pudo conservar siete en alianza con el Partido del Trabajo (PT). Además, en el Congreso local pasó de tener 31 distritos de mayoría relativa a sólo 19.

2022: EL RETO DE LAS GUBERNATURAS EN JUEGO

Para la elección de 2022, en donde se renovarán seis gubernaturas, Morena inicio el proceso con el pie izquierdo luego de que la designación de candidaturas generara división e inconformidades dentro del partido con impugnaciones en Durango, Oaxaca y Tamaulipas.

Para elegir a sus candidatos en 2022, Morena llevó a cabo una encuesta. Las mujeres seleccionadas como candidatas a gobernadoras fueron Nora Ruvalcaba Gámez para Aguascalientes, Marina Vitela Rodríguez por Durango y Mara Lezama Espinosa en Quintana Roo.

Por su parte, los tres candidatos seleccionados para las gubernaturas de Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas fueron Julio Menchaca Salazar, Salomón Jara Cruz y Américo Villareal Anaya, respectivamente.

Ellas y ellos son las y los coordinadores que encabezarán los esfuerzos para la conformación de los Comités de Defensa de la #CuartaTransformación en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo.#JuntosHacemosHistoria #UnidadYMovilización pic.twitter.com/dzb4H8V5x1 — Mario Delgado (@mario_delgado) December 23, 2021

No obstante, en Oaxaca, la Senadora Susana Harp dijo que en cumplimiento a los lineamientos de paridad, debe ser una mujer quien contienda por la gubernatura. En tanto, el Senador José Ramón Enríquez cuestionó que la designación en Durango, no se respetaran los verdaderos resultados de la encuesta. Por su parte, la exalcaldesa Maki Ortiz promovió un recurso de apelación ante la Oficialía de Partes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contra este proceso de elección.

A la par de estas inconformidades, algunos militantes destacados de Morena han puesto sobre la mesa una renovación del partido, incluyendo la dirigencia.

“Antes López Obrador decía que si el PRIAN ponía una vaca o un burro como candidatos, ganaría la vaca o ganaría el burro, eso pasa ahora con Morena; en 2022 se renovarán los órganos internos, pero con un padrón oscuro y severa desconfianza de la dirección del partido”, destacó Gibrán Ramírez.

La coalición “Va por México”, integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), anunció el pasado 14 de diciembre que competirá junta por las gubernaturas de Hidalgo, Tamaulipas, Durango y Aguascalientes en 2022.

En la coalición #VaPorMéxico estamos listos para enfrentar las batallas del 2022, tendremos las mejores propuestas, los perfiles más competitivos y la convicción de construir un mejor país para todas y todos. Hasta el momento, iremos unidos en 4 estados. pic.twitter.com/JEnoifmEl2 — Marko Cortés (@MarkoCortes) December 14, 2021

Actualmente, el PAN gobierna en Aguascalientes (Martín Orozco), Durango (José Rosas Aispuro) y Tamaulipas (Francisco Javier Cabeza de Vaca), mientras que el PRI tiene la gubernatura en Hidalgo con Omar Fayad. Los otros dos estados que también irán a elección y en donde aún no se ha concretado una alianza son gobernados por el priista Alejandro Murat Hinojosa (Oaxaca) y el perredista Carlos Manuel Joaquín González (Quintana Roo).

Sobre la alianza de “Va por México, Citlalli Hernández opina que Morena es el principal favorito en los estados donde habrá elección porque la mayoría de la población quiere continuar con la transformación: “La ciudadanía tendrá ante sí dos opciones, la de fortalecer un proceso de transformación por un lado y por el otro a partidos que representan la máxima expresión del viejo régimen. Morena sigue siendo la opción”.

Para 2022, Morena también tendrá el gran reto de sacar adelante diversas iniciativas en el Congreso de la Unión: En la Cámara de Senadores está pendiente la nueva Ley General para la Regulación y Control del Cannabis, que lleva tres años en discusión; mientras que en Diputados está la Reforma Eléctrica, enviada por el Presidente López Obrador y que sólo podrá aprobarse con el voto de la oposición.

“Nosotros vamos a iniciar una gran discusión pública, todos nuestros diputados y diputadas estarán por todo el país dando a conocer a la ciudadanía cómo está ahora el sistema energético del país y cómo plantea esta reforma fortalecer a la CFE”, dijo Citlalli Hernández sobre la iniciativa de Reforma Eléctrica. “Ojalá el PRI reflexione y ejerza su voto a favor como un acto reivindicatorio por los agravios que ha hecho a la Nación, creo que habrá legisladores del PRI nacionalistas que acompañen esta reforma; así como espero que existan legisladores congruentes en el PRD y MC”.

2024: PRESIDENCIABLES MORENISTAS PELEAN CANDIDATURA

Aunque estatutariamente están prohibidas las corrientes dentro de Morena, politólogos identifican a tres grupos fuertes que ya se mueven rumbo a 2024: “Los Puros”, aglutinados en torno a la figura de la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, otro encabezado por el Senador Ricardo Monreal, y uno más que dirige el Canciller Marcelo Ebrard.

“En Morena hay incontables grupos y alianzas entre estos. En efecto hay uno que tiene como candidata a Claudia Sheinbaum y del que participan funcionarios federales, además de grupos que estuvieron en el PRD y personajes como Bertha Luján. Hay más de un grupo que se identifica con Ricardo Monreal. Hay otro poderoso grupo del Estado de México encabezado por el Senador Higinio Martínez y Yeidckol tiene un grupo que se identifica con ella”, mencionó el politólogo Gibrán Ramírez.

El grupo de “Los Puros” es el que respalda la candidatura de Claudia Sheinbaum rumbo a 2024 y se encuentra conformado por personajes ligados a la Jefa de Gobierno como el Senador César Cravioto; Martí Batres, Secretario de Gobierno de la capital; Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador de Comunicación Social de la Presidencia; Rosa Icela Rodríguez, Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana; Bertha Luján Uranga, presidenta nacional del Consejo de Morena, y Citlalli Hernández, de acuerdo con analistas.

“En la corriente denominada ‘Los Puros’ hay varios personajes como Claudia Sheinbaum, Bertha Luján, el monero Rafael Barajas, también está el director de comunicación de la Presidencia, Jesús Ramírez, Bertha Luján”, dijo en entrevista el profesor Telésforo Nava. “Ellos se sienten los verdaderos de izquierda, los socialistas y todo lo que haga el Presidente se lo justifican”.

Otra fuerza dentro de Morena es la encabezada por Marcelo Ebrard Casaubon, que a decir de politólogos no cuenta con un nombre que los identifique, pero que apoya al Canciller en su intención de competir por la Presidencia de México. En este grupo están personajes como Mario Delgado y la Senadora Martha Lucía Micher Camarena.

“Marcelo siempre ha aspirado a la Presidencia desde que estaba en el PRD, él metió un gol al poner a Mario Delgado como presidente de Morena, quien está operando todo para que quede de la mejor forma para tratar de coronar a su jefe con la candidatura presidencial”, dijo el profesor Telésforo Nava, quien es especialista en la izquierda de México.

El otro grupo con mucha fuerza dentro de Morena es el encabezado por Ricardo Monreal, donde se aglutinan figuras como su hermano, David Monreal, actual Gobernador de Zacatecas y los senadores Mónica Fernández, Alejandro Rojas Díaz Durán, Alejandro Armenta y Armando Guadiana.

“Monreal ha logrado acomodar a toda su familia dentro de Morena y cuenta con mucho dinero. La política en este país es cara, se gastan millones para tener gente operando”, detalló el politólogo Telésforo Nava.

Para la Secretaria General de Morena, más que corrientes o grupos dentro del partido lo que hay es una pluralidad.

“Hay quienes se suman a Morena con un oportunismo político, porque derivado del éxito del partido muchos quieren ser candidatos no para servir, sino para ganar espacios o tener poder”, dijo en entrevista.

“Más que corrientes, hay una pluralidad de pensamiento y el reto de la dirigencia es que esa pluralidad tenga espacios para la discusión y toma de decisiones que más favorezcan a los intereses del partido como una herramienta para el pueblo de México”, expresó.

