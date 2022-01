Susana Harp acusa a Morena de simulación y relegar a mujeres. “Todo fue una farsa”

Susana Harp, Senadora y aspirante a la gubernatura de Oaxaca, denunció en entrevista que Morena aplicó, de último momento y sin sustento, una metodología que viola el criterio de paridad de género y que la dejó a ella y a otras candidatas sin posibilidades de ganar en las elecciones de junio.

Ciudad de México, 3 de enero (SinEmbargo).– La Senadora Susana Harp, aspirante al Gobierno de Oaxaca, acusó a Morena de simular la elección de candidaturas estatales para los comicios de 2022 y con ella relegar a las mujeres en las entidades donde tienen menos posibilidades de ganar, con lo que —dijo— el partido viola el principio de igualdad sustantiva.

“Todo fue una farsa y es terrible saber que dentro de casa, dentro del espacio donde se pide no robar, no mentir, no traicionar, donde se habla de la revolución de las conciencias, pues haya este tipo de prácticas, que realmente lo único que hicieron y lograron en Oaxaca fue dividirnos. No soy yo, son ellos los que provocaron esta división, estas reglas falsas. No sé a qué nos citaron, a que nos llamaron el día 22 de diciembre y amanecimos el día 23 si ya tenían los resultados y también en esa página [el sitio web de Morena] estaban los resultados de los otros estados firmados en días posteriores”, dijo Harp en entrevista con SinEmbargo.

Al igual que en la elección de 2016, Morena eligió para este año al actual Senador Salomón Jara como candidato de Oaxaca. Pero Susana Harp, su compañera de bancada, ha denunciado que la Comisión de Elecciones no fue transparente sobre el proceso que siguió, pues de último momento decidió que en los estados más competitivos, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, se respetaría a quienes habían ganado más encuestas y que en el resto de los estados, o sea, en los que Morena no tiene tanta competitividad, aplicarían la paridad de género.

De acuerdo con la legisladora, eso la dejó fuera de la contienda ya que ella ganó una de las encuestas internas de Morena frente a las tres en las que lideró Salomón Jara.

“Fue increíble escuchar esta explicación. Es increíble que por cuidar a la Cuarta Transformación, o sea, como si las mujeres no pudiéramos ganar, ¿no? Y además, en el caso de Oaxaca, con sus propias encuestas, había un empate técnico”, lamentó.

La Senadora —afiliada a Morena desde el año pasado— también calificó como una simulación el proceso de selección. Como prueba de la “farsa”, como la llamó, mencionó el documento fechado al 18 de diciembre —cuatro días antes de la revelación de los aspirantes— que Maki Ortiz, aspirante a la gubernatura de Tamaulipas, le compartió luego de enterarse que no fue elegida como candidata. En éste ya estaban escritos los perfiles ganadores.

La también cantante formalizó su queja ante la Comisión de Honestidad y Justicia del partido guinda, donde pidió que se le explique cómo se aplicaron los criterios de paridad de género, de competitividad y alternancia. Los parámetros a los que se refiere la Senadora están establecidos en los lineamientos en materia de paridad de género para el registro de candidaturas ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.

—Senadora, ¿Morena está jugando a la paridad de género?— se le cuestionó.

—Suponemos que el montaje fue en todos los estados. Yo realmente estaba muy confiada porque todas las encuestas que aparecían en redes sociales y en periódicos me ponían arriba todo el tiempo, yo nunca pagué una encuesta, jamás.

“Nos citan el 22 de diciembre y la primera parte nos explican quién llevó el mayor número de encuestas ganadas y en el caso de Oaxaca fue el Senador Salomón Jara, que ganó tres, tu servidora ganó una, y Mario Delgado nos dijo abiertamente que teníamos como un empate técnico porque independientemente de que se hubieran ganado tres y una, había muchos ítems, muchos rubros, que estaban a mucho menos del 2.8 por ciento, que es el margen de error de las encuestadoras, te hablo de décimas, una, dos décimas”.

La legisladora narra que ese día, luego de que a las y los aspirantes les informaron que la Comisión de Elecciones elegiría en los estados más competitivos a quienes ganaron más encuestas y en el resto aplicarían, el criterio de paridad ella mostró su descontento: “fue una aplicación, pues muy a modo, muy a contentillo, muy a conveniencia”. En ese sentido, destacó que las únicas mujeres que ganaron encuestas fueron ella y Mara Lezama Espinosa, en Quintana Roo.

Susana Harp lamentó que las candidatas elegidas por Morena compitan en estados con menores posibilidades de ganar y que desde cuatro días antes ya estuvieran definidos los candidatos, como consta en el documento al que tuvo acceso, a través de Maki Ortiz, y que fue firmado por Mario Delgado, presidente de Morena, así como por José Alejandro Peña Villa, Esther Araceli Gómez Ramírez y Carlos Alberto Evangelista Aniceto, todos ellos integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones; la única que no suscribió el acuerdo fue Citlalli Hernández, Secretaria General de Morena.

“No todos [los candidatos elegidos] estaban en el oficio con fecha del 18 de diciembre, el 18 era Durango y Oaxaca, pero ya había un hombre y una mujer. Por eso estoy preguntando en la impugnación, que me expliquen qué hicieron, porque a partir de eso decidieron al resto como si fuéramos fichas, ¿no? Y pues quedan dos mujeres en espacios muy poco competitivos, el menos competitivo es Aguascalientes, ahí sí aplica la paridad de género, ¿verdad? A la antigüita y a conveniencia. Y la otra es Durango. Ninguna de estas dos compañeras ganó un solo ítem, entonces ni ellas como candidatas son competitivas y las mandan a estados muy poco competitivos para Morena”, expuso.

—¿Qué le dice a usted que el propio dirigente del partido firme este documento? ¿Le habla de un posible freno para que las mujeres realmente tengan representación? —se le cuestionó a la legisladora.

—Pues mira, no sé si fue específicamente contra las mujeres, pero finalmente fue un rebote brutal, porque si eso fue lo que ocurrió al final de cuentas, las que éramos competitivas, quedamos fuera. Yo, la segunda más competitiva, quedo totalmente fuera por su aplicación. Y ahí sí me queda claro quien propuso el criterio en cómo se iba a aplicar la supuesta paridad de género, sí, ahí sí entiendo que fue Mario Delgado.

A la Senadora también se le cuestionó sobre qué significa este caso considerando los cuestionamientos que pesan sobre Morena por ignorar las exigencias de mujeres, como en Guerrero, donde el año pasado en un primer momento fue postulado para Gobernador Félix Salgado, pese a que una militante lo denunció ante la Comisión de Honestidad y Justicia por violación sexual.

—¿Que mensaje le daría Morena a la ciudadanía considerando que tiene como antecedente que el partido y sus comisiones llegaron a la elección cuestionados por no escuchar las exigencias de las mujeres?

—Por eso estamos exigiéndole a Morena que se haga esta revisión profunda y ética del propio proceso y de esta contienda, de esta elección interna. Eso es lo que estamos esperando, en esta semana esperamos tener respuesta, y si no nos dan respuesta nos vamos al Tribunal Federal Electoral.

EL CAMINO POR MORENA

Harp es Senadora de Morena desde 2018, cargo que asumió sin tener filiación. Ahora, pese a los problemas internos, ve con confianza que el partido crezca en las próximas elecciones.

—Senadora, usted menciona que es el propio partido el que está fomentando la división en Oaxaca, ¿de alguna manera están beneficiando así a la oposición?

—No, no creo, Morena es muy fuerte en Oaxaca, pero es un poco un nuevo amague que ahora me quieren a mí culpar como si estuviera dividiendo al partido. Yo no estoy dividiendo nada, esto no es una impugnación contra el Senador Salomón Jara ni contra ninguno de mis compañeros en Oaxaca, es una impugnación para que nos expliquen la aplicación de criterios y de ahí yo no me muevo.

—¿Y cuánto tiempo tiene afiliada a Morena?

—Me afilié para este proceso apenas el año pasado, 2021. Recordemos que esto es un movimiento muy amplio, no es necesario ser parte de Morena. Era una convocatoria abierta a cualquier ciudadano que quisiera participar.

—¿Que la llevó a no afiliarse al partido ya hasta el proceso de selección de candidatos y candidatas, había algo que frenara su intención de hacerlo o tenía dudas? ¿Qué pasó?

—Por qué esperar al registro, porque me gustaba mucho pertenecer a la sociedad, no ser una invitada más. Siempre lo he dicho, siempre lo he agradecido y se lo seguiré agradeciendo. Canté 1000 veces “Soy el negro de la costa de Guerrero y de Oaxaca”, intenté visibilizar desde la cultura, temas como la invisibilidad de los pueblos y comunidades afromexicanas, la lucha que empecé a hacer desde 2015 para el respeto y el no plagio de nuestros textiles. En fin, hubo muchos temas que yo he estado abordando desde la sociedad civil, como cantante, como promotora cultural y la invitación que me hace el candidato, ahora Presidente de la República, para pertenecer a este movimiento, me pareció maravillosa, una maravillosa oportunidad y el movimiento es mucho más grande que el partido, mucho más grande.

—¿Y usted sigue dispuesta a seguir en el partido independientemente del resultado que obtenga con la imputación?

—Sí, por supuesto, no me voy a salir. Yo sí creo en la transformación.

