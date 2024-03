AMLO dice que le hizo descuentos fuertes a Salinas Pliego y ni así quiso pagar al SAT

El Presidente contó que la deuda del empresario se remonta al sexenio de Vicente Fox, y que desde entonces ha ido creciendo.

Ciudad de México, 4 de marzo (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana que le hizo fuertes descuentos al empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, para que pagara sus deudas con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), pero que se negó, por lo que ahora debe aproximadamente 25 mil millones de pesos.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario explicó que el adeudo del dueño de TV Azteca se remonta al periodo de Vicente Fox Quesada (2000-2006), por lo que no es exclusivo de la actual administración, pero que no se ha resuelto el pago, lo que ha derivado en que el monto siga creciendo.

“Ricardo [Salinas Pliego] trae, su empresa, un adeudo con el SAT desde la época de [Vicente] Fox. No es nuevo, ni siquiera es un asunto de nosotros, de esta administración. Entonces han venido litigando desde entonces este asunto y ha ido creciendo el monto, y pasa de una instancia a otra, y en algunos casos ya han habido fallos”, relató.

“Pero de toda la cantidad, lo que fallaron fueron dos mil 500 millones aproximadamente y ya lo pagaron, pero falta la mayor parte que, de acuerdo con el SAT, llega con recargos, intereses, a cerca de 22, 24 mil millones de pesos. Entre 20 y 25 mil millones”, apuntó.

Asimismo, detalló que Salinas Pliego se acercó a él para negociar una quita legal, y que después de un acuerdo con Antonio Martínez Dagnino, director del SAT, y con la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), se estableció la cifra de ocho mil millones de pesos, por lo que el nuevo pago sería de aproximadamente 14 mil millones de pesos; sin embargo, el magnate rechazó la propuesta.

“Me busca Ricardo [Salinas] y le digo: ‘Sí, vamos a ver cómo se resuelve’. Le pido al director del SAT y al Procurador Fiscal que hagan una revisión minuciosa de nuevo, para ver hasta cuánto se le podía quitar, de cuánto podía ser la quita legal, porque no se puede hacer una quita ilegal, imagínense la responsabilidad”, contó el Presidente.

“De todas maneras la quita era importante, creo que de ocho mil millones [de pesos], tenía que pagar 14 [mil millones de pesos], algo así. Ese era el acuerdo, no el acuerdo, a lo que nosotros llegamos a decir: ‘Bueno hasta aquí se puede legalmente con tal de llegar a un acuerdo'”, agregó.

De la misma manera, el mandatario señaló que la deuda con el SAT no es motivo de pleito entre ambos, pues es presupuesto y no una cuestión personal, ya que aclaró que en el Gobierno sólo son “administradores de los dineros del pueblo”.

“Ni para él ni para nosotros es conveniente que esto se convierta en un motivo de pleito, porque yo no estoy aquí para pelearme, yo estoy para defender el interés de la gente, los intereses del pueblo, porque el presupuesto no es dinero del Gobierno, es dinero del pueblo. Nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo”, dijo.

“Y ese es el dinero que se utiliza para las pensiones, las becas, para la educación pública, para la salud, para las carreteras, obras, para el desarrollo del país”, añadió.

Finalmente, López Obrador compartió que considera a Ricardo Salinas Pliego como su amigo, pero que desde que asumió la Presidencia de la República le dejó claro al Consejo Asesor Empresarial, al cual pertenece el dueño de TV Azteca, que no podría hacerle favores a nadie.

“Entonces ya no es un asunto de pleito, yo lo considero mi amigo, nada más que, cuando nombré el Consejo Asesor, a todos les dije y hay constancia, les dije: ‘Me van a ayudar, pero me van a entender también que yo represento al pueblo de México y no puedo hacer favor a nadie’. Pero se los dije y hay testigos”, refirió.

Por su parte, Ricardo Salinas ofreció una entrevista al comunicador Javier Alatorre, en el canal Fuerza Informativa Azteca, el pasado 2 de marzo en la que habló sobre el tema, y calificó de “persecución” que el SAT le exija a su empresa el pago de impuestos.

“A nosotros nos persigue el SAT injustamente con una determinación injusta de que estas pérdidas fiscales no son válidas, y luego, se voltea y dice: ‘como tuviste estas pérdidas fiscales y hubo una reforma, me las tienes que devolver, y págame dos’. Injusto y doble. Estos cuates actuando como si fuera un caso de seguridad nacional”, declaró.

Posteriormente, el empresario cuestionó que el Gobierno no haya realizado ninguna auditoría al programa de pensiones de adultos mayores, y señaló que sería peor que alguien se robe el dinero público a la evasión fiscal.

Entrevista con @Javier_Alatorre para conmemorar 30 años de trabajo juntos en @Azteca, veanla completa y diganme si les gustó o no. Compartanla con sus conocidos y nos vemos en los comentarios donde leeré sus opiniones. Esta es la entrevista completa y está por X compartanla… pic.twitter.com/CPGx3254fG — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 3, 2024

“Si se roba alguien del os 400 mil millones de pesos que están repartiendo a ‘los viejitos’, y que no los repartió correctamente. ¿Tú crees que lo persiguen? ¿Tú crees que han hecho una auditoría a los 500 mil millones de pesos que reciben ‘los viejitos’ en pensiones? ¿Tú crees que ha habido una auditoria de que todas las personas adultas mayores recibieron ese dinero?”, discutió.

“¿Qué es peor, que alguien que generó riqueza se oponga a un pago injusto, o alguien que ya pagado el dinero y ejerciéndolo el funcionario, se lo roba? ¿Qué debería ser más penado? Eso, ¿verdad? […] El que produce y no pagó, según ellos: cárcel; pero el que ya cobró y se lo robó: nada. ¿Qué pasó?”, complementó.

El problema entre el empresario dueño de Grupo Salinas y el SAT no es reciente. De hecho, en varias ocasiones los requerimientos de la autoridad hacendaria se han resuelto en tribunales, en donde se ha resuelto que Salinas Pliego tiene que pagar.

En octubre de 2020, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó que Grupo Elektra tendría que realizar un pago de 18 mil 455 millones de pesos por “infracciones” al fisco que, de acuerdo con la revista Proceso, registró entre 2008 y 2012.

De acuerdo con el desglose de la cifra, la empresa debería pagar créditos fiscales de cinco mil 737 millones 143 mil pesos y 10 mil 019 millones 975 mil pesos, además de actualizaciones y multas, resultando en un monto final de 18 mil 455 millones 177 mil pesos.

Además, el 3 de diciembre de 2020 la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó que Grupo Elektra debía pagar al SAT mil 431 millones de pesos por el concepto de impuestos del año 2011. Aunque la compañía interpuso un recurso de impugnación para que Elektra no tuviera que cubrir el monto que adeudaba al fisco mexicano, el Tribunal desestimó el amparo porque “todos los agravios expresados por la actora en su escrito inicial resultaron infundados, por lo que se propone la validez de la resolución impugnada y de la resolución recurrida”, de acuerdo con lo planteado por el Magistrado Víctor Martín Orduña Muñoz.

Más adelante, el 27 de enero de 2021, la misma sala del Tribunal resolvió que Grupo Elektra deberá pagar al SAT cuatro mil 916 millones de pesos por ISR omitido en el ejercicio de 2011. En aquel momento, los 11 magistrados confirmaron por unanimidad el adeudo y declararon infundado un juicio de nulidad promovido por Elektra para impugnar la resolución del SAT. De acuerdo con la resolución, la empresa del tercer hombre más rico de México realizó operaciones contables irregulares en la desaparición de Mexicana de Aviación, una aerolínea extinta en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.