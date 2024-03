Gálvez plantea 14 puntos para la seguridad de México con toda la fuerza del Estado

Ciudad de México, 4 de marzo (SinEmbargo).- La candidata presidencial Xóchitl Gálvez Ruiz presentó este lunes su propuesta en materia de seguridad, hecho similar a como lo hizo su contrincante Claudia Sheinbaum Pardo.

A través de una conferencia de prensa, la cual tituló “Sin miedo a la verdad”, la presidenciable por la coalición Fuerza y Corazón por México aseguró que su propuesta de seguridad de 14 puntos “es diferente” a la que presenta la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, pues afirma que no seguirá una guerra contra el narco, pero tampoco apelar a la política de “abrazos no balazos”.

“La candidata [Claudia Sheinbaum] quiere seguir dándole abrazos a la mamá del ‘Chapo’ Guzmán y yo no, la candidata quiere una estrategia de seguridad laxa con los delincuentes y yo voy a proteger a los ciudadanos, yo propongo fortalecer policías municipales y no seguir con la guerra contra el narco, conmigo los alumnos podrán ir a clases y no echarse pecho a tierra por las balaceras”, criticó Gálvez.