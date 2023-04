Trump, desafiante, acusa falso proceso para frenar su campaña; pide retirarlo (VIDEO)

Nueva York/Madrid, 4 de abril (AP/EUROPA PRESS).— Flanqueado por banderas estadounidenses, el expresidente Donald Trump pronunció el martes por la noche un discurso con tintes de campaña política ante sus animados seguidores en Mar-a-Lago.

Trump se mostró desafiante, refiriéndose, entre otras cosas, a sus dos juicios políticos durante su presidencia. Calificó la acusación de Nueva York como la última de una “avalancha de investigaciones fraudulentas”.

“Nuestro país se va al infierno”. Con esta frase comenzó sus declaraciones en una lujosa estancia dentro de su mansión, rodeado de cientos de simpatizantes —más de 200 según la cadena CNN— vestidos con merchandising del expresidente, a los que ha estrechado la mano entre cánticos de “¡Estados Unidos!”, con la presencia de sus hijos, a quienes ha agradecido su apoyo, y varios congresistas republicanos que le apoyan abiertamente, como Marjorie Taylor Greene.

“Nunca pensé que nada de esto podría pasar en Estados Unidos”, ha asegurado, poniendo el foco durante su discurso en la falta de base de las acusaciones por las que se le imputa.

“(El caso) debería ser abandonado inmediatamente. Todo el mundo, mis abogados, todo el mundo, dice ‘aquí no hay nada’, ¡no hay caso!”, ha reiterado.

También ha criticado al actual mandatario, Joe Biden, por querer esconder sus propios problemas con la justicia —ha hablado de los documentos encontrados en su residencia—, y ha insistido en su tesis del fraude electoral en los comicios de 2020, pero se ha centrado especialmente en criticar al Juez, Juan Merchan, y al Fiscal del distrito de Manhattan, Andy Bragg.

Asimismo, ha tenido también palabras para la situación internacional, mencionando que bajo su mandato, “Rusia invadiendo Ucrania” nunca habría ocurrido.

“Hay una gran nube oscura sobre nuestro país, pero no tengo ninguna duda de que haremos a Estados Unidos grande otra vez”, ha acabado el expresidente, en un discurso de 25 minutos interrumpido numerosas veces por los aplausos y vítores de sus simpatizantes, o los abucheos cada vez que mencionaba a Biden, a los demócratas y, especialmente, a los encargados de llevar su caso.

JUEZ ADVIERTE A TRUMP DE NO INCITAR PROTESTAS

Un juez de Nueva York advirtió al expresidente Donald Trump de abstenerse de incitar o provocar descontento civil durante la lectura de cargos a Trump en Manhattan.

Trump dijo al juez Juan Merchan que se declaraba inocente, y el juez le recordó sus derechos.

Merchan también le advirtió a Trump que podía ser retirado de la sala si se mostraba problemático, pero el exmandatario habló sólo unas cuántas veces para responder a preguntas.

Su próxima comparecencia está programada para diciembre. Los abogados de la defensa solicitaron que se le dé permiso de no acudir presencialmente a la audiencia debido a precauciones extraordinarias de seguridad.

El juez dijo que no impondría una orden de silencio en este momento, pero pidió a ambas partes abstenerse de comentarios que puedan provocar descontento civil.

Trump permaneció prácticamente inmóvil con las manos entrelazadas y miró al frente durante los procedimientos, los cuales duraron poco menos de una hora.

TRUMP SE DECLARA INOCENTE

El expresidente Donald Trump se declaró inocente el martes de 34 delitos graves de falsificación de registros contables, según varios reportes noticiosos.

Los cargos se derivan de los pagos que hizo durante la campaña de 2016 a la actriz porno Stormy Daniels para que guardara silencio sobre sus afirmaciones de que sostuvo relaciones extramatrimoniales con él.

Fotografías tomadas desde el interior de la corte mostraban a Trump sentado frente a una mesa reservada para los acusados, acompañado de sus abogados. Su equipo legal lo rodeó, con dos abogados sentados a cada lado del expresidente.

Trump se inclinó ligeramente al frente y con los hombros encogidos, pero no volteó para alejarse de los fotógrafos que recibieron permiso para estar en el tribunal poco antes de la audiencia.

CASA BLANCA GUARDA SILENCIO SOBRE CASO TRUMP

Mientras la atención de todo Estados Unidos estaba centrada en el juzgado de Manhattan donde Donald Trump era instruido de cargos, la Casa Blanca hizo todo a su alcance el martes para dar la idea de que no le estaba dando mucha prioridad al asunto.

La Secretaria de prensa Karine Jean-Pierre declaró a reporteros que “nuestro enfoque en estos momentos es el pueblo estadounidense” y evadió una respuesta directa cuando se le preguntó si el Presidente Joe Biden está siguiendo las noticias.

La funcionaria también fue evasiva cuando se le preguntó sobre la posibilidad de disturbios relacionados con el proceso penal para el expresidente, especialmente debido a que Trump ha llamado a protestar.

“Estamos preparados”, indicó la vocera.

Fox News’ Peter Doocy repeatedly tries to get White House Press Sec. Karine Jean-Pierre to comment on Donald Trump’s arrest, to no avail:

“Does the lack of comment mean that you do not think anything happening in New York today is one of the top issues facing the country?” pic.twitter.com/LsEvD1a3c5

— The Recount (@therecount) April 4, 2023