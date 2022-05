Fed de EU sube las tasas de interés 0.5 puntos para luchar contra inflación desbocada

Washington, 4 may (EFE).- La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos anunció este miércoles una subida de los tipos de interés de medio punto con el objetivo de luchar contra una inflación desbocada.

Con esta subida -que es el doble de la llevada a cabo en marzo-, el tipo de interés oficial de la mayor economía del mundo pasa a situarse en una horquilla de entre el 0.75 por ciento y el uno por ciento.

Se trata de la mayor subida de tipos en más de dos décadas, ya que la última vez que el banco central estadounidense anunció un incremento de medio punto fue en el año 2000.

— Federal Reserve (@federalreserve) May 4, 2022

En un comunicado oficial al término de su reunión de dos días, la Junta de Gobernadores del sistema de la Reserva Federal adelantó que espera llevar a cabo más subidas de los tipos en el futuro.

Además, la Fed anunció que a partir del 1 de junio empezará a reducir su cartera de deuda pública del Gobierno de Estados Unidos, compuesta fundamentalmente de letras del Tesoro y de valores respaldados por préstamos hipotecarios.

En la actualidad, el Banco Central acumula un total de nueve billones de dólares en deuda estadounidense.

LIVE NOW: Press conference with #FOMC Chair Pro Tempore Powell: https://t.co/1uJrua5qsH and https://t.co/FJa6TbkDMt

— Federal Reserve (@federalreserve) May 4, 2022