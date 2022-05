Luego de su final, Marvel Studios revela por error el futuro de Moon Knight

MADRID, 4 de mayo (EuropaPress).- Marvel Studios concibió Caballero Luna (Moon Knight) como una serie de una sola entrega, e incluso ha presentado la candidatura de la ficción a los Emmy y en la categoría de miniserie. Sin embargo, un descuido de la Casa de las Ideas en Twitter podría haber revelado su cambio de planes.

“Este miércoles, vive el épico final de la serie Caballero Luna“, tuiteó Marvel Studios. Posteriormente la compañía eliminó el tuit y compartió una segunda publicación en la que cambiaba “final de la serie” por “final de la temporada”. Una rectifiación en la que muchos fans han visto la puerta abierta a una posible segunda temporada para la serie de Óscar Isaac.

Marvel Studios ha insistido en aclarar que Caballero Luna era una “serie limitada”, al igual que WandaVision, Ojo de Halcón y Falcon y el Soldado de Invierno. Sin embargo, el caso de Caballero Luna es diferente, ya que es la primera vez que Oscar Isaac encarna a su personaje, por lo que Marvel podría haber cambiado de idea y añadir una segunda temporada para dar más protagonismo a Isaac. En cualquier caso, ya se sabe que Caballero Luna aparecerá en futuros proyectos de la Fase 4 del Universo Cinematográfico Marvel.

oh my @MarvelStudios, deleted the tweet that said "SERIES FINALE" are changed it to "SEASON FINALE". Please tell me we getting a season 2!!!!! I need more Oscar Isaac, more more more!! #moonknight pic.twitter.com/GHcKHRU7qy

— Kellie McDixon 💫 (@kellie_dixon) May 2, 2022