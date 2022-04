La conexión de Moon Knight con Thor, Black Panther y nuevos personajes del UCM

Un nuevo episodio de Moon Knight llegó este miércoles a la plataforma de streaming de Disney+, sin embargo, desde el primer capítulo, la ficción tuvo guiños a otros personajes del UCM.

MADRID, 13 de abril (EuropaPress).- Con sus primeros episodios ya esetrenados, Caballero Luna (Moon Knight) sigue consolidándose como una producción que, de momento, permanece ajena al resto de personajes del Universo Cinematográfico de Marvel, lo que les ha permitido a sus creadores introducir personajes completamente nuevos. No obstante, la ficción sí cuenta con pequeñas referencias y guiños al UCM y los fans más perspicaces los han encontrado.

El primer easter egg que hacía referencia al resto del UCM pudo verse en el tráiler de la serie, en el que podía aparecer un anuncio en un autobús del Consejo de Repatriación Global, la misma organización que gestionó el asunto de los refugiados desplazados provocados por el Blip y que ya apareció en Falcon y el Soldado de Invierno.

Ha sido la comunidad fan marvelita de Tailandia la que ha encontrado referencias a Thor y a Black Panther. Ambos Easter Eggs aparecen en el episodio 1×01 de la ficción cuando Steven Grant (Oscar Isaac) examina un texto de mitología egipcia, está rodeado por una montaña de libros.

En esa montaña de libros pueden verse varios relacionados con civilizaciones antiguas y mitologías. Entre ellos hay uno relacionado con Asgard, What’s Old Is New Again: Asgard, y otro sobre Wakanda, History of Wakanda. Ambos son claras referencias a Thor y a Black Panther.

Más allá de ser claros guiños al dios del trueno al rey de Wakanda, vuelven a recordar que el UCM no solo son los superhéroes, sino detalles tan mundanos como la propia historia, lo que muestra lo integrados están los hechos y las realidades de los diferentes personajes marvelitas.

¿VÍNCULOS CON THOR: LOVE AND THUNDER Y BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER?

Esto viene a recordar cómo Thor pasó de ser un mito nórdico a que Peter Parker tuviera que estudiarlo en clases de física. Lo que hace que, aunque las tramas y los personajes de Caballero Luna no se hayan topado con otros personajes del UCM, todo sigue conectado.

Por supuesto, no faltan los fans que han visto en estos guiños claras conexiones con Thor: Love and Thunder y Black Panther: Wakanda Forever, que se unen así a las teorías que afirman que el primer episodio tiene vínculos con el esperado reboot de los Cuatro Fantásticos que prepara Marvel Studios.

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press