Alejandra del Moral, sin la dirigencia priista, reconoce que Delfina será Gobernadora

A pesar de que había asegurado ser la ganadora de las elecciones gubernamentales del Estado de México, tres horas después Alejandra Del Moral reconoció su derrota y le deseó éxito a su contrincante, la maestra Delfina Gómez Álvarez.

Ciudad de México, 4 de junio (SinEmbargo).– Alejandra del Moral reconoció que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió el Estado de México. Más de tres horas después de que se declaró ganadora de la votación de este domingo, y ya sin los dirigentes de la coalición Va por el Estado de México, admitió que la morenista Delfina Gómez Álvarez será la próxima Gobernadora mexiquense, quien a su vez agradeció “el respeto a la democracia”.

“Saludo a la maestra Delfina que será la próxima Gobernadora del Estado de México”, dijo en un breve mensaje Del Moral en el que aseguró tener la conciencia tranquila y la frente en alto: “Estoy profundamente orgullosa del ejército aliancista que me abrazó”, dijo aún cuando al momento de dar el mensaje no estaban Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del PRI; Marko Cortés Mendoza, del PAN, y Jesús Zambrano Grijalva, del PRD.

“Le quiero agradecer al ejército priista que siempre me abrazó, a los panistas, a los perredistas, a los aliancistas. Los valientes no siempre ganan las batallas, pero tampoco dejan de luchar y yo no voy a dejar de luchar por lo que más amo, que es el Estado de México”, declaró en medio de gritos de ¡Alejandra!.

Del Moral expuso que la ciudadanía mexiquense se expresó en las urnas y le puso final a más de 90 años de gobiernos del Revolucionario Institucional. “Me comprometí a ser respetuosa de la autoridad electoral y reconocer los resultados. El conteo rápido dio los resultados preliminares y no me favorecen. Reconozco el carácter democrático de los mexiquenses, reconozco a la ciudadania por su participación y a los ciudadanos que fueron funcionarios de casillas”.

En respuesta, Delfina Gómez reconoció el gesto de su rival electoral: “Saludamos a esta hora el reconocimiento de los resultados electorales por parte de Alejandra Del Moral. El respeto a la democracia es una condición indispensable para construir el Estado de México de bienestar para todas y todos”.

Casi al mismo tiempo, el Gobernador priista Alfredo del Mazo Maza hizo lo propio y felicitó a Delfina Gómez Álvarez —con quien contendió hace seis años en una elección manchada por los señalamientos de fraude— por su triunfo.

“Hoy los mexiquenses en un ejercicio de participación democrática, en absoluto respeto y libertad, eligieron a quien dirigirá el rumbo de nuestro estado durante los próximos seis años. Reconocemos a la Maestra @delfinagomeza por su triunfo en esta elección y le deseamos el mayor de los éxitos por el bien del Estado de México”, escribió en su cuenta de Twitter.

Minutos antes del mensaje de Alejandra del Moral, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) dio a conocer los resultados del conteo rápido de las elecciones en la entidad, con los cuales se recalca la clara tendencia al alza a favor de la candidata morenista Delfina Gómez.

Por medio de una publicación en redes sociales, el IEEM reveló que la representante de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT) tendría un porcentaje de votación de entre 52.1 por ciento y 54.2 por ciento.

Con la derrota de Alejandra del Moral, el Estado de México experimentará por primera vez la alternancia democrática en su Gobierno.

