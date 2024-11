La barriga de EU rechina a diario. Y ahora sufre elecciones cerradas. ¿Qué esperar?

Washington, Nueva York y Ciudad de México, 4 de noviembre (AP/Europa Press/SinEmbargo).– Estados Unidos es un país de por sí complejo, violento, socialmente enfermo. Y ahora padece una elección cerrada entre dos fuerzas (republicanos y demócratas) que en lo esencial son lo mismo pero que ahora llevan sus diferencias al plano electoral. Donald Trump, extremista, virulento; que expresamente no quiere ni a los migrantes cafés o negros ni a los mexicanos; y Kamala Harris, de un sector más progresista que depende de un polo que en los hechos no es mejor para México o para migrantes. ¿Qué puede resultar de esa confrontación?

No es un panorama alentador ni para el monstruo, que va de jaqueca en jaqueca, ni para los que observan desde lejos.

“Para muchos votantes, la ansiedad que invadió las últimas elecciones, una contienda socialmente distanciada que tuvo lugar en medio del brote de coronavirus, se ha transformado en un sentimiento mucho más sombrío de aprensión. En docenas de entrevistas durante el último fin de semana de la campaña, estadounidenses de todo el espectro político informaron que se dirigieron a las urnas en estados en disputa con la sensación de que su nación se estaba desmoronando. Aunque algunos expresaron alivio porque la larga temporada electoral finalmente estaba llegando a su fin, fue difícil escapar de la corriente subyacente de inquietud sobre el día de las elecciones y lo que podría seguir después”.

Comienza una semana electoral clave en Estados Unidos: el expresidente republicano Donald Trump intentará regresar a la Casa Blanca, mientras la vicepresidenta Kamala Harris buscará mantener al Partido Demócrata en el poder.

Los resultados de las elecciones del martes dependerán de siete estados donde la votación se avizora muy reñida: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin.

En sus últimos eventos de campaña Harris se presentó en Michigan donde dijo que confía en el recuento de votos, en tanto que Trump manifestó su recelo sobre el sistema electoral en un mitin en Pensilvania.

Este lunes, Donald Trump anunció que si es elegido Presidente le informaría desde el primer día a la nueva Mandataria de México, Claudia Sheinbaum, que debe frenar el flujo de migrantes y drogas hacia Estados Unidos o que se arriesga a que se imponga una tarifa de 25 por ciento a las importaciones mexicanas.

México es el primer socio comercial de Estados Unidos.

Trump announces that he intends to place 25 percent tariffs on all Mexican imports unless Mexico shuts down its border pic.twitter.com/7AfuCBl0kA

— Aaron Rupar (@atrupar) November 4, 2024