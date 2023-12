AMLO respalda nombramientos de Sheinbaum y la suma de quienes eran de la oposición

Ciudad de México, 4 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó los nombramientos que hizo la precandidata presidencial morenista, Claudia Sheinbaum Pardo, de quienes integrarán su equipo, y los eventos que realizará la militancia, titulados “Diálogos por la Transformación. Encuentros con la Sociedad Civil”.

Desde Palacio Nacional, el Presidente aprobó la decisión de la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México al anunciar los nombramientos y la organización de los eventos, aunque reconoció que sus opiniones no son objetivas, pues la quiere mucho y la tiene en buen concepto.

“Todo lo relacionado con Claudia Sheinbaum, pues yo lo veo bien. Todo lo veo muy bien. Mejor dicho, no soy objetivo. La tengo en muy buen concepto. No soy objetivo. La considero una mujer extraordinaria, honesta, inteligente. No me pidan que yo dé mi punto de vista porque no soy objetivo. Puedo parecer seguidor, apoyador y sí, tengo esa situación muy especial. Ofrezco disculpas, pero no soy objetivo. La quiero mucho y la considero una mujer honesta, trabajadora, preparada. Es la dirigente de mi movimiento y me siento muy orgulloso”, dijo.